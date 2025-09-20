ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê²ñÃÌ¡×ÍèÇ¯½é½Ü¤ËË¬Ãæ¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ½ªÎ»¸å¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢2026Ç¯½é½Ü¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ½ªÎ»¸å¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAPEC¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢2026Ç¯½é¤á¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖTikTok¤Î¾µÇ§¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£