½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¡TikTok½ä¤ê¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï19Æü¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢TikTok¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÇÊÆÃæ´Ø·¸¤äÃæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½¬¼çÀÊ¤ÏTikTok¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤ÈÍø±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿²ò·èºö¤ËÃ£¤¹¤ë¤è¤¦¡×µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½¬¼çÀÊ¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³«ÊüÅª¤Ç¸øÊ¿¤Çº¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¡×¤òÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏTikTok¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
TikTok¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î±¿±Ä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆü¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆÃæ¤Î³ÕÎ½µéËÇ°×¶¨µÄ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¡Ö»ö¶ÈÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¿³ºº¡¦¾µÇ§¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£