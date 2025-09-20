Î©·û¡¦½ÅÆÁ»á¡Ö¼«Ì±¤Î±äÌ¿¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×ÂçÏ¢Î©¤±¤óÀ©¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Ï¡ÖÍè½µ¤Ë¤âÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤ë½ÅÆÁÏÂÉ§ÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï19Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÂçÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±äÌ¿¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë²æ¡¹¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤«¤éÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿½ÅÆÁ»á¤Ï¡¢¡ÖÂçÏ¢Î©¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î±äÌ¿¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë²æ¡¹¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¼çÎÏ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹½¤¨¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦Î©·û¤Î3ÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤Î²ÃÂ®¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½ÅÆÁ»á¤Ï¡ÖÍè½µ¤Ë¤â¼¡¤Î¶¨µÄ¤Î¾ì¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÌäÂê¤Ïºâ¸»ÏÀ¡£ÁáµÞ¤ËÏÃ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½ÅÆÁ»á¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¯ºö¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¾ëÝ¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤«¤ó¡Ë¤Î²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿Î©·û¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿·ÂÎÀ©¤â¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ç¼´¤òÃ´¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢³¤ÊÝ¤Î»ÜÀß¤Î»ë»¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£