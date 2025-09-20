¡ÖÀþ¹á¤¢¤²¤Æ°ú²Ð¡×¥Ú¡¼¤µ¤ó¤¬¼èºà¤ËÅö»þ¤Î¾õ¶·¸ì¤ë¡¡ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ç²Ð»ö
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬½»¤àÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤Î¸å¡¢¤Ú¡¼¤µ¤ó¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤Æ°ú²Ð¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É×ºÊ¤ÎÎÙ¿Í¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø²Ð»ö¤è¡¢²Ð»ö¡¢²Ð»ö¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×
19ÆüÌë¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¾ÃËÉÂâ°÷¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥º¥Ü¥ó¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
19Æü¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3³¬¤Î°ì¼¼¤¬²Ð¸µ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ç¤¹¡£
ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡¢¥³¥ó¥³¥ó¤¹¤ë¤«¤é¡¢Èó¾ï¥Ù¥ë¡¢¤Ê¤ó¤Î²»¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ñ¤Ã¤È³«¤±¤¿¤é¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø²Ð»ö¡ª¡¡²Ð»ö¡ª¡¡²Ð»ö¡ª¡¡119ÈÖ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡ª¡¡²Ð»ö¤è¡¢²Ð»ö¡¢²Ð»ö¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï119ÈÖ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ³°¤Ë½Ð¤Æ¡×
Éô²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç½õ¤±¤òµá¤á¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Áá¤¯µßµÞÂâ°÷¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£Áá¤¯¡¢Áá¤¯ÈòÆñ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ØÉ×¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢É×¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¢£¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ò¼èºà¡ÖÀþ¹á¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¤¬°ú²Ð¡×
¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»þ¡¢Ë¡»ö¤ÇÉÔºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð»ö¤Î¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤¬²Ð»ö¤À¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó
¡Öº£¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉË¡»ö¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤ËÏ¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤¤¤Þ¤Í¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤À¤è¡£Èà½÷¡Ê¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¡Ë¤¬¸¶°ø¤Ç²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥Ñ¡¼»Ò¤â¤Á¤ç¤¦¤É¼«Âð¤Ç¤ªÀþ¹á¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªÀþ¹á¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¤¬°ú²Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×
¡ÈÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤ëºÝ¤Ë°ú²Ð¤·¤¿¡É¤ÈÏÃ¤¹¥Ú¡¼¤µ¤ó¡£
¡½¡½¤Ú¡¼¤µ¤óº£¡¢¼«ÂðÁ°¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó
¡Ö¼«Âð¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢º£¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤¹¤è¡£Èà½÷¡Ê¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¡Ë¤ÎÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÞÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¿²¼¤ÎÉô²°¤Ï¿å¿»¤·¤Ë¡Ä¡Ö¤³¤Ã¤Á¤âÆ°Å¾¡×
²¼¤Î³¬¤ÎÉô²°¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¿¿²¼¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö·ë¶É¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤À¤È¡×
¡½¡½¤Þ¤À¿å¤¬¤·¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
ÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¿¿²¼¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¿åÆ»´É¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¸å¤³¤³¤âÁ´Éô¡¢¿å¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
Éô²°¤ÎÃæ¤Ï¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¡¼¤µ¤ó¤¬Éô²°¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¿¿²¼¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤·¤«¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡½¡½Æ°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¡©
ÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¿¿²¼¤Ë½»¤à¿Í
¡ÖÆ°Å¾¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤³¤Ã¤Á¤âÆ°Å¾¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿º£²ó¤Î²Ð»ö¡£¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê9·î19ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
