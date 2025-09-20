¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömofamofy¡×¤è¤ê¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¡¢¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ömofamofy ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¡¢¡Ömofamofy ¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×µÚ¤Ó¡Ömofamofy ¥¯¥í¥ß¡×¤ò9·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ4,400±ß¡£
¡¡¤â¤Õ¤¡¤â¤Õ¤¡¤Ê¥Õ¥í¥Ã¥ー¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿§ºÌË¤«¤Ê²ÖÂ«¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömofamofy(¥â¥Õ¥¡¥â¥Õ¥£)¡×¤è¤ê¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢¥¯¥í¥ß¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥í¥Ã¥ー¤Î¤â¤Õ¤¡¤â¤Õ¤¡¤Ê¼Á´¶¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿§ºÌË¤«¤Ê²ÖÂ«¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤½á¤¤¤Î¤¢¤ëÆ·¡¢¤Ý¤Æ¤Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ömofamofy ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×
¡¡²ÖÂ«¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ë¤Ï¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡É¡¢¡ÈÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÖÅÙ¤Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÍ§¾ð¡¦»×¤¤¤ä¤ê¤ò²Ö¸ÀÍÕ¤Ë»ý¤Ä¥Ý¥Ôー¡¦¥³¥Þ¥Ç¥ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó90mm
ºà¼Á¡§PVC¡¢ABS¡¢¥Ê¥¤¥í¥óÀ½
¡Ömofamofy ¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×
¡¡²ÖÂ«¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ë¤Ï¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤Î»Ò¸¤¤é¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¡¢¡È²Ä°¦¤¤¡É¤â¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤â¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§Ã£¤Î¸ÄÀ¤äÂ¿ÍÍÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¡¦¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ò²Ö¸ÀÍÕ¤Ë»ý¤Ä¥ë¥Ô¥Ê¥¹¡¦¥Õ¥êー¥¸¥¢¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó65mm
ºà¼Á¡§PVC¡¢ABS¡¢¥Ê¥¤¥í¥óÀ½
¡Ömofamofy ¥¯¥í¥ß¡×
¡¡²ÖÂ«¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ë¤Ï¥¯¥í¥ß¤Î¼Â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â²µ½÷¥Á¥Ã¥¯¡©¡ª¤ÇÎø°¦¾®Àâ¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤ä¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ç¡¢¥é¥¤¥ª¥óÀèÇÚ¤Ø¤Î°ìÅÓ¤ÊÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÎø¤Î¹ðÇò¡¦½ã¿è¤Ê°¦¤ò²Ö¸ÀÍÕ¤Ë»ý¤Ä¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¡¦¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó100mm
ºà¼Á¡§PVC¡¢ABS¡¢¥Ê¥¤¥í¥óÀ½
(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L656579
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£