¥Üー¥¯¥¹¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤è¤ê¡ÖVSMS 1/100 ¥²ー¥È¥·¥ª¥ó¥Þー¥¯3 ¥ê¥Ã¥¿ー¥¸¥§¥Ã¥È¡¦ÇËÎõ¤Î¿Í·Á (¥Ûー¥¯¥Ø¥Ã¥É)¡×ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Üー¥¯¥¹¤Ï9·î20Æü¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¥Ã¥È¡ÖVSMS 1/100 ¥²ー¥È¥·¥ª¥ó¥Þー¥¯3 ¥ê¥Ã¥¿ー¥¸¥§¥Ã¥È¡¦ÇËÎõ¤Î¿Í·Á (¥Ûー¥¯¥Ø¥Ã¥É)¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,550±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥Æ¥£¥Ã¥¯¥áー¥É¡Ö¥²ー¥È¥·¥ª¥ó¥Þー¥¯3 ¥ê¥Ã¥¿ー¥¸¥§¥Ã¥È¡¦ÇËÎõ¤Î¿Í·Á¡Ê¥Ûー¥¯¥Ø¥Ã¥É¡Ë¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡ÖVOLKS SUPER MODELING SERIES¡ÊÄÌ¾ÎVSMS¡Ë¡×¤è¤ê1/100¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Æ¬Éô³°Áõ¤ÏÀßÄê²è»ÅÍÍ¤È¡¢À±ÃÄÎñ3036Ç¯¤Î¥Ü¥©¥¹À±¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥Ã¥«¥¹Àï»ÅÍÍ¤Î2¼ï¤¬ÉÕÂ°¡£¶Ë¾®¤Î¥¢¥¤¥Ûー¥ë¤Î±ü¤Ë¤Ï±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ·¥Ñー¥Ä¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó½Å¹½Â¤¤ÎÊ¢ÉôÁ°ÌÌ³°Áõ¤«¤é¹øÉôÁ°ÌÌÁõ¹Ã¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ËÜµ³¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÆó½Å¹½Â¤¤ÎÊ¢Éô¤Ï¡¢Á°ÌÌ¥¯¥ê¥¢³°Áõ¤È¼ØÊ¢ÉôÊ¬¤¬ÆÈÎ©²ÄÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÝÎ©V·¿¤ÎÂç·¿íÕ¼Í¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÏÆâÉô¹½Â¤¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤ËºÆ¸½¡£¸ª¹Ã¹üÉÕ¶á¤«¤é¿¤Ó¤ëÀÜÂ³¥¢ー¥à¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°µ¡¹½¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¸åÆ¬Éô¤«¤é¿¤Ó¤ë3ËÜ¤Î¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤Î´ðÉô¤«¤éÇØ¹ü¡ÊÎµ¹ü¡Ë¤Þ¤Ç¸«½êËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖVSMS 1/100 ¥²ー¥È¥·¥ª¥ó¥Þー¥¯3 ¥ê¥Ã¥¿ー¥¸¥§¥Ã¥È¡¦ÇËÎõ¤Î¿Í·Á (¥Ûー¥¯¥Ø¥Ã¥É)¡×
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â305mm¡¢Á´Éý191mm¡¢Á´Ä¹239mm
¡¦1/100¥¹¥±ー¥ë
¡¦4¿§À®·¿¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¥Ã¥È¡ÊPS¡¢ABS¡¢TPEÀ½¡Ë
¡¦¥Ñー¥ÄÁí¿ô¡§294
Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸åÊý¤Ë¿¤Ó¤¿ÀßÄê²èÈÇÆ¬Éô¥Ç¥¶¥¤¥ó
¹õµ³»Î¡Ö¥À¥Ã¥«¥¹¡×¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ºÝ¤ÎËÜÊÔÈÇÆ¬Éô¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÇËÎõ¤Î¿Í·Á¥Þー¥¯¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÄ¦¹ï¤ÇºÆ¸½¡Ê¥Ç¥«ー¥ëÉÕÂ°¡Ë
¶â·¿¤Ç¤ÏºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Íµ¡Åª¤Ê·Á¾õ¤ÎÊüÅÅ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇÀ®·¿
ÏÑ¶Ê¤·¤¿Ä¹¤¤µÓÉôÁ°ÌÌÁõ¹Ã¤ÏÊÌ¥Ñー¥Ä¤Ç¿§Ê¬¤±¡£Â¦ÌÌ¤ÎÃÊÍî¤Á¥âー¥ë¥É¤ÏåÌÌ©¤ÊÄ¦¹ï¤ÇºÆ¸½
ï·¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÁõ¹Ã¥Ñー¥Ä¤¬Ï¢¤Ê¤ëÄ¹Âç¤Ê¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¤òÇÛÎ¸¤·¤Æ°ìÂÎÀ®·¿¤ÇºÆ¸½
