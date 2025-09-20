£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£²¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£²¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö12:06¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:06¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46204.45¡Ê+62.03¡¡+0.13%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22560.93¡Ê+90.21¡¡+0.40%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡45060¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+330¡¡+0.73%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT16:06
±ÑFT100¡¡ 9216.67¡Ê-11.44¡¡-0.12%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23639.41¡Ê-35.12¡¡-0.15%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7853.59¡Ê-1.02¡¡-0.01%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.572¡Ê+0.008¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.135¡Ê+0.031¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.756¡Ê+0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.390¡Ê-0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.748¡Ê+0.022¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.715¡Ê+0.039¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.210¡Ê+0.025¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.240¡Ê+0.049¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.638¡Ê+0.041¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á62.97¡Ê-0.60¡¡-0.94%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3704.10¡Ê+25.80¡¡+0.70%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á115998.31¡Ê-1581.24¡¡-1.34%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1715Ëü0350¡Ê-233786¡¡-1.34%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö12:06¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:06¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46204.45¡Ê+62.03¡¡+0.13%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22560.93¡Ê+90.21¡¡+0.40%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡45060¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+330¡¡+0.73%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT16:06
±ÑFT100¡¡ 9216.67¡Ê-11.44¡¡-0.12%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23639.41¡Ê-35.12¡¡-0.15%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7853.59¡Ê-1.02¡¡-0.01%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.572¡Ê+0.008¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.135¡Ê+0.031¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.756¡Ê+0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.390¡Ê-0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.748¡Ê+0.022¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.715¡Ê+0.039¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.210¡Ê+0.025¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.240¡Ê+0.049¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.638¡Ê+0.041¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á62.97¡Ê-0.60¡¡-0.94%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3704.10¡Ê+25.80¡¡+0.70%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á115998.31¡Ê-1581.24¡¡-1.34%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1715Ëü0350¡Ê-233786¡¡-1.34%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì