¤½¤ìµÕ¸ú²Ì¤«¤â¡©ÃËÀ¤¬¡Ö¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¡È¥Ô¥å¥¢±é½Ð¡É
¥â¥ÆÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ô¥å¥¢¤µ¡×¡£¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ë±é½Ð¤·¤¿¡Èºî¤êÊª¤Î¥Ô¥å¥¢¤µ¡É¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥Ô¥å¥¢±é½Ð¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²á¾ê¤Ê¡ÖÎø°¦·Ð¸³¥¼¥í¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×
¡Ö»ä¤Û¤ó¤È¤ËÎø°¦¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ë½ã¿è¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¤¬¤Á¡£ËÜÅö¤ËÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤µ¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥å¥¢¤µ¤ÏÎø°¦·Ð¸³¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤³¤½É½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡ÈÅ·Á³¥¥ã¥é¡É¤Î±é½Ð
¡Ö»ä¥É¥¸¤À¤«¤é¡Á¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÍ×Ãí°Õ¡£ºÇ½é¤ÏÃËÀ¤ÎÌÜ¤Ë²Ä°¦¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö·×»»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÃËÀ¤Î·Ù²ü¿´¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ÎÅ·Á³¤µ¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Ì¥ÎÏÅª¡£±é½Ð¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·èÃÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æ°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ
·èÃÇ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ë¡ÖÁ´ÉôÇ¤¤»¤ë¤è¡×¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È²áÅÙ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Î¤âµÕ¸ú²Ì¡£ºÇ½é¤ÏÃËÀ¤ÎÈß¸îÍß¤ò»É·ã¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¼«Î©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥å¥¢¤µ¤È°ÍÂ¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥å¥¢¤µ¤Ï¡È±é¤¸¤ë¡É¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤â¤Î¡£²á¾ê¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤äºî¤ê¹þ¤ß¤Ï¡¢¤à¤·¤íÃËÀ¤Î¿´¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤ËÁõ¤ï¤º¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
