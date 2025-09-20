¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ØM6¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Þ¥ë¥ÁÆóÎÝÂÇ¤Ç¹×¸¥¡¡°úÂàÈ¯É½¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î²ñ¸«¤òºÇ¸åÊý¤Ç¸«¼é¤ë
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÆóÎÝÂÇ2ËÜ¤Î2°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤ÇÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥É·³°ì¶Ú18Ç¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤áÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2¤Ä¸º¤ê6¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥¸·³Àï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤¬ÀèÈ¯¡£¾¡¤Æ¤Ð13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤µ¤µ¤²¤ëÇòÀ±¤Ø¡¢ÆÍÇË¸ý¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£0¡½0¤Î6²ó1»à°ìÎÝ¡£±¦ÏÓ¥¦¥§¥Ö¤Î½éµå¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107¡¦8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173¥¥í¡Ë¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£Æó¡¢»°ÎÝ¤È¹¤¬¤Ã¤¿¹¥µ¡¤«¤é¡¢Å¨¼º¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È3ÈÖÌÜ¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¡¢Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë23»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡£8²ó1»à¤«¤é¤âÂÇµåÂ®ÅÙ107¡¦4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó172¡¦8¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤Êº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£6²óÅÓÃæ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î»³ËÜ¤È¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Î¤¿¤á¤ÎÇòÀ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÌó1»þ´Ö30Ê¬Á°¤Î¸á¸å5»þ30Ê¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²ñ¸«¼¼¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¸½Ìò°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤È¤È¤â¤ËÉô²°¤ÎºÇ¸åÊý¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¸¤Ã¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£ÎÞ¤Ç¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë»Ñ¤Ë¡¢ÂçÃ«¤â²¿ÅÙ¤â¸òºø¤·¤¿±¿Ì¿¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë»þÂå¤«¤é¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î22Ç¯µå±ã¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë¡¢¤½¤Îº¸ÏÓ¤«¤éµå±ã½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿Åê¼ê¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿17Ç¯12·î¡¢¥É·³¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ÇÆ±ÀÊ¡£Åö»þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏDHÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¨·³Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡Ö»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¡£DH¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡È°ø±ï¤ÎÃç¡É¤È¤â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢7Ç¯¸å¤ÎºòÇ¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡Ö±¦Éª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£¤È¤Æ¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«¤â¡Ö¡ÊÅÐÈÄÆü¤Î¡Ë½¸ÃæÎÏ¤òÄ¹¤¤Ç¯·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£ËèÆü¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÂº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò6¤È¤·¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¾¡¤Æ¤ÐPS¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£ºòÇ¯¡¢»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡½50¡Ê50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡Ë¡×¤ÈPS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï9¡¦19¤À¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤Îº¸ÏÓ¤ò±ç¸î¤·¡¢²ÖÆ»¤ò¾þ¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£