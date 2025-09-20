°úÂà¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¡ËÜ¼Á¤ÏµÁÍý·ø¤¯¡¢¸Ø¤ê¹â¤¡Ö»ø¡×
¡¡¡Ú±üÅÄ½¨¼ùÄÌ¿®°÷¤¬¸ì¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦ÃË¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£½Ð¿È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¡Ö¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·18Ç¯´Ö¤½¤Î»Ñ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿µ¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö»ø¡×¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¡£µÁÍý·ø¤µ¡¢¸Ø¤ê¹â¤µ¡¢Éð¹ü¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¡¢°ìÅÙ·ë¤ó¤À¿®Íê¤ò·è¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬Èà¤ÎËÜ¼Á¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡2008Ç¯¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ù¥í¥Ó¡¼¥Á¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹õÅÄÇî¼ù¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅê¤²¤¿20ºÐ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤ÎÍË¾³ô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¹õÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤½¤Î»øµ¤¼Á¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¾ÝÄ§Åª¤À¡£Ç¯Îð¤¬¤Ò¤È²ó¤ê°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËèÆü¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¡¢¸ß¤¤¤ËÂº·É¤ò¿¼¤á¤¿¡£2011Ç¯½ªÈ×¡¢¹õÅÄ¤¬FA¤ò¹µ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2017Ç¯¡¢¹õÅÄ¤¬°úÂà¤ÎÊó¹ð¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÈÄÍâÆü¤Ç¸ª¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤è¤¦¡×¤ÈÍ¶¤¤¡¢¥°¥é¥Ö¤Ë¡ÖYou¡¡will¡¡always¡¡be¡¡my¡¡favorite¡¡catch¡¡partner¡Ê¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢·¯¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡Ë¡×¤È¹ï¤ó¤ÇÂ£¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÎ®¤Î¥É¥é¥¤¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢µÁÍý¤È¾ð¤Ë¸ü¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Î¾éÃÌ¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢¥É·³¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ï¥À¥é¥¹¤Ç½µ5Æü¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏºÆ·ÀÌó¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥«¥Ö¥¹¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ¤ò²ÈÂ²°Ê³°¤ÇºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÅÝ¤¹¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢µÁÍý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÊÌ¤ì¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤Æñ¤·¤¯°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢Éð¹ü¤Ê¸Ø¤ê¹â¤µ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2008Ç¯¤Ë¼ã¤ÍË¾³ô¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é2025Ç¯¤Î°úÂà²ñ¸«¤Þ¤Ç¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï»ø¤Îµ¤¼Á¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢ÂçÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ý½Æ¤è¤ê¤âÆüËÜÅá¤Î¤Û¤¦¤¬»÷¹ç¤¦Åê¼ê¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£