¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬19Æü¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ´Ö¤Î·üÇ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï19ÆüÌë¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤¬¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î·ë²Ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡¢¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÆó¹ñ´Ö´Ø·¸¤À¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Ïº£½µ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇËÇ°×¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ê¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½¬¼çÀÊ¤¬¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖTikTok¤ÎÌäÂê¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£