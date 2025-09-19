¡Ú¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ µþÅÔ¡Û¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¡ÈÉ¹¤Î´ï¡É¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¤È¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼
µþÅÔÅì»³¤Ë¤¢¤ë¡Ú¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ µþÅÔ¡Û¡£2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì°ÊÍè¤Ê¤«¤Ê¤«Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤º¡¢¡È¸¸¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡É ¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ ¡ÈÉ¹¤Î´ï¥·¥ê¡¼¥º¡É ¤ÎÂè£²ÃÆ¡Ö¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¡×¤¬2025Ç¯8·î5Æü¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬1ÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÅÀ¤Æ¤¿ËõÃã¤¬Ãí¤¬¤ì¡¢Á¯¤ä¤«¥°¥ê¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ß¡¢10·î13Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ç¤¹¡£
¡ÃÅì»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌû¤·¤àìÔÂô¤Ê¥«¥Õ¥§»þ´Ö
É¹¤Î´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È¿·ºî¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë£±³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§ 33¡×¡£Å¹Ì¾¤Ë´§¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉßÃÏ¤¬»°½½»°´ÖÆ²¤ò´Þ¤à¸åÇò²ÏË¡¹Ä¡Ê1180-1239Ç¯¡Ë¤Îµì±¡¸æ½êÆâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤Î³¹¡¦µþÅÔ¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Û¥Æ¥ë£±³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§ 33¡×¡¡¡ã²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ µþÅÔ¡ä
Ä«¿©¤ä¥é¥ó¥Á¡¢¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤´¤È³Ú¤·¤á¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£
¢¥±¿¤è¤¯ÁëºÝ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤ì¤ÐÆüËÜÄí±à¤âÄ¯¤á¤é¤ì¤Þ¤¹
´¤²°º¬¤òÄº¤¯¸Å¤Ó¤¿ÅÚÊ½¤ä¡¢ÂÝ¤È¿¢ºÏ¤ÎÎÐ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¸Ï»³¿å¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¡£Îò»Ë¤Î¿¼¤¤¾ì½ê¤À¤±¤Ë¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ò¤È»þ¤Ç¤¹¡£ºù¤Îµ¨Àá¤Ï¤ª²Ö¸«¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÃÉ¹¤Î´ï¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¡×
½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÎÃ¤·µ¤¤Ê¡Ö¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¼ÂÊª¤ÎÉ¹¤Î´ï¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¡£72»þ´ÖÅà¤é¤»¤¿ÆÃÃí¤ÎÉ¹¤Î´ï¤ÏÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¥É¹¤Î´ï¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¡× ¡ï3,300¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡¢¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È ¡ï4,200¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
É¹¤Î´ï¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÆüËÜÃãÀìÌçÅ¹¤Î¸·Áª¤·¤¿ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÅÀ¤Æ¤¿ËõÃã¤Ï¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë´ÅÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿µíÆý¤Î¾å¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¡¢ÎÐ¤ÈÇò¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆóÁØ¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÏËõÃã¤À¤±¤òÌ£¸«¡£±ü¿¼¤¤¾åÉÊ¤ÊÉ÷Ì£¤äÁÖ¤ä¤«¤Ê¶ìÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¥72»þ´ÖÅà¤é¤»¤¿ÆÃÃí¤ÎÉ¹¤Î´ï
£±Æü¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¸Ä¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½ÌóÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄó¶¡»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¹¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Áú¤òÍÏ¤«¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤½¤ó¤ÊÉ¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¡¢¤¼¤ÒÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ÈËõÃã¥¼¥ê¡¼
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ÈÆ±¤¸ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿ËõÃã¥¼¥ê¡¼¤âÊÌÅº¤¨¤ÇÍÑ°Õ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËõÃã¥¼¥ê¡¼¤ÏÄÀ¤á¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ÏÉ¹¤Î´ï¤ËÉâ¤«¤Ù¤ÆËõÃã¥Õ¥í¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¥±§¼£ËõÃã¥ª¥Ú¥é¥±¡¼¥
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥±¡¼¥ ¡È¥ª¥Ú¥é¡É ¤ò¡¢ËõÃã¤ÇÏÂÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ËõÃã¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ä¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ÇÁØ¤òºî¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤ªÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈËõÃã¤Î¥½¡¼¥¹¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥é¥Æ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢ËõÃã¿Ô¤¯¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ã¸¸¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×
2022Ç¯½éÅÐ¾ì¤·¤¿É¹¤Î´ï¤Î¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤â°ú¤Â³¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¾®ÀîàÝàê¡Ù¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»È¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿å¤ÇÃê½Ð¡£¶ìÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿¹á¤ê¹â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×Ã±ÉÊ ¡ï3,300¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡¢¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È ¡ï4,200¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ©ÌÀ¤Ê¾õÂÖ¤ÎÉ¹¤Î´ï¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¤¿¤Ã¤×¤ê¤È£²ÇÕÊ¬
½é¤á¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼2ÇÕÊ¬¤ÏÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¡Ê¿å½Ð¤·¡Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÌ£¤ä»ÀÌ£¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤Ç¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤ë¥é¥¤¥È¤Ê¤Î¤É¤´¤·¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤È¤·¤¿¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤òËþµÊ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÊÌÅº¤¨¤Î¥ß¥ë¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥í¡¼¥È¤òÌû¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤òÉâ¤«¤Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë
¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥±¡¼¥¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë£²³¬¤Î¡Ö¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡£²º¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Á¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤Ë¥Õ¥ï¥ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ÆÃÍ¤Î½Å¤µ¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤ËË¬¤Í¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡£¤¹¤Ã¤¤È¤·¤¿¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¹ç¤¦°ïÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¥»î¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ µþÅÔ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¥±¡¼¥¤âÈ´·²¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£É¹¤Î´ï¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹ËõÃã¥é¥Æ¡×¤È¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï2025Ç¯10·î13Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ú¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ µþÅÔ¡Û¤Ç¡¢Åì»³¤Î²Æ¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡õphoto¡§ÅòÀî¥«¥ª¥ë»Ò¡¡Í½Ìó¡¦Ìä¡§¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ µþÅÔ¡¡https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto¡ä