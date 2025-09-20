CL½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿ÆîÌî½êÂ°¤Î¥â¥Ê¥³¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÅöÆüÄ«¤Î°ÜÆ°¤â»Ø´ø´±¤Ï¸À¤¤Ìõ¤»¤º¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÇÔËÌ¡×
¡¡¥â¥Ê¥³¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥ØÀï¤ÎÇÔÀï¤ò¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£18Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬»Ø´ø´±¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤ÇCL¤Ë»²Àï¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè2Àá¤Î¥ê¡¼¥ëÀï¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¡¢¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤ò¶Ïº¹¤ÇÀ©¤·¡¢CL½éÀï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤È¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï1¡Ý4¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÇÔËÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÇÔËÌ¤À¡£¾¡Íø¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤Ë½ËÊ¡¤ò¤·¤¿¤¤¡£º£Ìë¤Î²æ¡¹¤ÏCL¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£½øÈ×¤ÎPK¼ºÇÔ¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤Î°ìÀï¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÈô¹Ôµ¡¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«¤Î°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½àÈ÷¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Ï¼«Âð¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Àè½µËö¤Î¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤âÅþÃå¸å¡¢¿ô»þ´Ö¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î2»î¹ç¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ï3Æü¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥¹Àï¤Ç¤ÎÈÔ²ó¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
