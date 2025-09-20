¤Þ¤µ¤Ë²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¿ð¡¹¤·¤µ¡ª¡Ö½é²»¥ß¥¯ JAPAN LIVE TOUR 2025 ～BLOOMING～¡×¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ßÅ¸¼¨»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö½é²»¥ß¥¯ JAPAN LIVE TOUR 2025 ～BLOOMING～¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤Î½é²»¥ß¥¯¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Ö½é²»¥ß¥¯ JAPAN LIVE TOUR 2025 ～BLOOMING～¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸µ¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¡£
ÊÆ»³Éñ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÆ¸½¡ª
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Ö¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î½é²»¥ß¥¯¡£¾¯¤·¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸µ¡¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÎÐ¿§¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤ÎÈ±¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤À¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈ±¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ¬ÄºÉô¤«¤é¥¢¥ÛÌÓ¤¬¤Ô¤ç¤³¤ó¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
Âç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¤ÆÈù¾Ð¤à¥ß¥¯
È±¤òÂ«¤Í¤ë¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤ÉºÙÉô¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Æ¬ÄºÉô¤«¤é¥¢¥ÛÌÓ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥ß¥¯¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ï¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿À¶Á¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¤³¤Á¤é¤âÃ±¤Ê¤ë¥É¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£
Â«¤Í¤é¤ì¤¿È±¤Ë¤â²Ö¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Çò¤¤°áÁõ¤Ë¤â²Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¤â²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤À
¡¡¥¹¥«ー¥ÈÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÂæºÂÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê²Ö¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæºÂ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿²ÖÂ«¤Î¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥ß¥¯¤ÎÎÐ¿§¤ÎÄ¹¤¤È±¤È¡¢ÀÖ¤¤¥¿¥¤¥Ä¤Î¿§¹ç¤¤¤âÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤êÆø¤ä¤«¤À
¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤
ÂæºÂÉôÊ¬¤â¤Þ¤ë¤Ç²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤À
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö½é²»¥ß¥¯ JAPAN LIVE TOUR 2025 ～BLOOMING～¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤ÎºÌ¿§¸«ËÜ¤À¡£Æ±Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤¤ÊÃª¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢°ìÅÙ¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
Art by ÊÆ»³Éñ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net