ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¡ºå¿À¤ÎÁáÀîÂÀµ®¤Ï½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡¡DeNA¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡ÚÊÒ²¬ÆÆ»Ë¡¡»ëÅÀ¡Ûºå¿À¡¦ÁáÀî¤Ï½é²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤òÃ¦¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à½éÀèÈ¯¤Ç¤Î¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£¹¥Ä´¤ÎÅû¹á¤òÆâ³Ñ¥«¥Ã¥È·Ï¤Ç±¦Èô¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤È¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤âÆâ³Ñ¥·¥å¡¼¥È·Ï¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦¡£6Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿DeNA¤ËÆ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Æâ³Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÆÈÆÃ¤Î´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Åê¼ê¤À¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÏÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë³ä¤Ë¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¶¯¤¯¡¢µ÷Î¥´¶¤âÂÇ¼Ô¤Ï¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£6²ó¤Ç3Ê»»¦ÂÇ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÆâÌî¥´¥í¤¬9¸Ä¡£ÆÃÄ¹¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤Î2¾¡ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¹ñÎ©Âç¡Ê¾®Ã®¾¦Âç¡Ë¤«¤é¸øÌ³°÷¡ÊËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢°éÀ®·ÀÌó¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤Ë¤â¡¢ÁáÀî¤Ï´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤è¤êCS¤ÇÂÐÀï²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëDeNA¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë