ºå¿À¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¡ÂåÂÇ½Ð¾ì¤·2ÀïÏ¢Â³ÂÇÅÀ¡¡Ã»´ü·èÀï¤Øµ®½Å¤ÊÀÚ¤ê»¥¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Ï¢Æü¤ÎÂÇËÀÇúÈ¯¤À¡£3¡½0¤Î6²ó2»à»°ÎÝ¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎÂåÂÇ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸ÏÓ¡¦ºäËÜ¤Î½éµå¤Î³°³Ñ¹â¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ë±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë°ìÂÇ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë18Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿º´Æ£µ±¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»°ÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢Ãæºê¤«¤éÍèÆü1¹æ¥½¥í¡£¥·¡¼¥º¥ó134»î¹çÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤Ã¿Í¤Îº£µ¨½éËÜÎÝÂÇ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤äÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê±¦¤ÎÂåÂÇ¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍèµ¨»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÈªÌî¡¡ÍýÇ·¡Ë