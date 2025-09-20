ºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ®¡¡¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î°éÀ®¿·¿Í¤¬½éÀèÈ¯¤«¤é2Àï2¾¡¡¡¡Ö³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¹Ã»Ò±à½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿19Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç6²ó6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£°éÀ®ÆþÃÄ¿·¿Í¤¬½éÀèÈ¯¤«¤é2Àï2¾¡¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëDeNAÁê¼ê¤Ë2Àï2¾¡¤È¡¢¡È¥Ï¥Þ¡¦¥¥é¡¼¡É¤Ö¤ê¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Ä°Û¿§¤Î±¦ÏÓ¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¡¡
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢ÁáÀî¤Ï±¦·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£6²ó6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡£½é¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿À»ÃÏ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤Ï¡¢ÁÔ´Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµå¾ìÃæ¤¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡£´¿À¼¤¬¡¢À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î°éÀ®ÆþÃÄ¿·¿Í¤Ë¤è¤ëÀèÈ¯¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥×¥í½é¾¡Íø¤ËÂ³¤¡¢2¾¡ÌÜ¤âµÏ¿¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡£°éÀ®ÆþÃÄ¿·¿Í¤Î½éÀèÈ¯¤«¤é2Àï2¾¡¡£º£ÅÙ¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼¤¯ÄÀ¤ß¹þ¤ß¡¢È¾¿È¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Çµå»ý¤Á¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤òÅ¸³«¡£½é²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¥Ó¥·¥¨¥É¤ò¡¢2·³¤Ç¹â¶¶¤«¤é½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ÆËá¤¤¤¿Æâ³Ñ¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÅû¹á¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ó¥·¥¨¥É¤ò»°¥´¥í¤ËÎÁÍý¡£¤³¤ì¤Ç·×11²ó1/3¤ò¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¤À¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¤Þ¤º¡¢³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡²ù¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÁáÀî¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£7·î16Æü¤ÎÃæÆüÀï¡£¹Ã»Ò±à½éÅÐÈÄ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥¯¤òÈÈ¤·¤ÆÁ°¤ÎÅê¼ê¤¬»Ä¤·¤¿Áö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¡£ÄË´¶¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌ³°÷»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÎÈ¤È¤·¤¿¡£SGLÆôºê¤Î4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Ç¡¢Åß¤ÏÃÈË¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢²¹ÅÙ·×¤¬É¹ÅÀ²¼¤ò»Ø¤¹¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿Æü¡¹¡£Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ï½µ2ÅÙ¤À¤±¤Ç¡¢Îý½¬ÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸áÁ°4»þ¤ËÎý½¬¾ì¤òË¬¤ì¡¢»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤·¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¤Ï°ã¤¦¡£»þ´Ö¤â¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤ÈÀßÈ÷¡¢»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤À¤«¤éÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼´Ö¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤â¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´º¹Ô¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÌë´Ö¤Ë°ì¿Í¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤â¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬Åêµå¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐDeNA2Àï2¾¡¤È¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤Ë¡È¥¥é¡¼¤Ö¤ê¡É¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¡ÊCS¤Ç¤â¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£Ã»´ü·èÀï¤Î¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤Ë¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¢§ºå¿À¡¦°ÂÆ£Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê2¾¡ÌÜ¤ÎÁáÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÁ´ÂÎÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÍ×½ê¤Ç¡Ë¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤â¼è¤ì¤¿¤·¡¢ÁáÀî¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÁáÀî¤¬¥×¥í2¾¡ÌÜ¡Õ
¡¡¡û¡Ä¿·¿Í¤ÎÁáÀî¡Ê¿À¡Ë¤¬¥×¥í2¾¡ÌÜ¡£Á°²óÅÐÈÄ8·î27ÆüDeNAÀï¤Î¥×¥í½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¿·¿ÍÅê¼ê¤Î2¾¡°Ê¾å¤Ï¡¢13Ç¯µÜÀî¾¡Ê³Ú¡Ë¤Î2¾¡¡ÊÀèÈ¯1¡¢µß±ç1¡Ë¡¢18Ç¯ÂçÃÝ¡Ê¥½¡¢¸½ºå¿À¡Ë¤Î3¾¡¡ÊÀèÈ¯3¡Ë¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¡£Á°½Ð2¿Í¤â¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤éÌµ½ý¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÐÈÄ2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥×¥í1¡¢2¾¡ÌÜ¤ÏÁáÀî¤¬½é¤á¤Æ¡£