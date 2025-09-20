¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡ÛÁáÀîÂÀ¼ù¤ÎÅêµå¤Ë¡Ö²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ÉµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£ÆÃÄ¹¤Ï½½Ê¬¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¢§º´Æ£µ±¤¬Ìá¤Ã¤¿¡¡³§¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊËÜÍè¤Î»Ñ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ë¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¢§ÁáÀî¤Ï¥´¥í¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¡Èà¡ÊÁáÀî¡Ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬½½Ê¬¤Ë½Ð¤¿Åêµå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Þ¤À²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥³¡¼¥Á¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£ÆÃÄ¹¤Ï½½Ê¬¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¢§¤³¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ó¤Æ¤¤¤±¡¡¡Ê¼ã¼ê¤Ï¡Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ì¤ÐÁ´¤¯ÊÌ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¢§Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤À¤«¤é¤³¤½¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤ÀÀè¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£