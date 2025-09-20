ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡3Àï¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¹¥¼éÏ¢È¯!»î¹ç¸å¤ËÁ´³«Àë¸À¡Ö¤â¤¦Á´Á³¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¡¡3»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼éÈ÷¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£3²ó1»à¡¢²ÜÌ¾¤Î¶¯Îõ¤Ê»°ÎÝÀþ¤ÎÂÇµå¤òÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÁÇÁá¤¯µ¯¤¤Æ°ìÎÝ¤ØÌð¤Î¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¤ò¤·¤¿¡£¤ä¤äËÜÎÝÂ¦¤Ë¤½¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Âç»³¤Î¹ª¤ß¤Ê¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¥¢¥¦¥È¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤È¡Öµ±¥³¡¼¥ë¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÁáÀî¤«¤é¤Ï¤ª¼µ·¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½é²ó¤Ï¡Ê²ÜÌ¾¤Î»°Í·´Ö¤ò½±¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡6²ó2»à»°ÎÝ¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤ò½±¤Ã¤¿¥Ó¥·¥¨¥É¤Î¶¯¤¤¥´¥í¤ò¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤¿¡£DeNAÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢¿·¿Í±¦ÏÓ¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥Ú¥³¥ê¤È¤µ¤ì¤¿¡£ÂÇ·â¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼é¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£Ç¯¤Îº´Æ£µ±¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¡¡Á°Æü18Æü¤Þ¤Ç¤Î¹Åç2Ï¢Àï¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿¡£Á°Ìë¤Ï»î¹çÁ°¤Ëµ¢ºå¤·¡¢ÀÅÍÜ¤Ë½¼¤Æ¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¤¦¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç¤¤¤À¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£¿¹²¼¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆþÇ°¤Ë½àÈ÷±¿Æ°¡£Îý½¬ÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ï¥ä¥ëµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤«¤é¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï½Ð¾ì¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦Á´Á³¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Ë½Ð¤¿Á´³«Àë¸À¤Ï¡¢»Ä¤ê8»î¹ç¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£40ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È2¡£100ÂÇÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È4¡£¤â¤¦Î©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë