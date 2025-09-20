ºå¿À¡¦¹â»ûË¾Ì´¡¡VÂÇ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óº¸Íã¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¡Ö¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×Ê¿¾ï¿´ÁÕ¸ù
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡11ÆüDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»û¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñÁý¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤º¡Ä¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡Ê¿¾ï¿´¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤À¤Ã¤¿¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç5µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°Å¬»þÂÇ¡£¡ÖÆÀÅÀ·÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤Î°ìÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÜ²¼2°Ì¡¦DeNA¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë1ËÜ¡£½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤â4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Îº¸ÍãÀèÈ¯¤òÌÔÎõ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÅÓÃæ¤«¤éÃæ·ø¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¡ÖÉ÷¤¬µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃå¼Â¤Ë·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÁö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅðÎÝ¤È¤«¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤é¤æ¤ëÉð´ï¤ò¶î»È¤·ÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¿ôÂ¿¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë