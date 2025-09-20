´Ú¹ñÌîÅÞ¤Ë¿®¼Ô11Ëü¿Í¤«¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¡¢¸¡»¡¤¬³ÎÇ§¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ë
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁ°À¯¸¢¤ÇÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤ËµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼ÔÌó11Ëü¿Í¤¬ÆþÅÞ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°À¯¸¢¤ÇÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼é·ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ë¡¢¿®¼Ô¤ò½¸ÃÄÆþÅÞ¤µ¤»¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·ÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸¡»¡¤Ï18Æü¤Ë²¡¼ý¤·¤¿À¯ÅÞ¤ÎÅÞ°÷Ì¾Êí¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ìó11Ëü¿Í¤¬¶µÃÄ¿®¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï¶µÃÄ¤¬¿®¼Ô¤ò½¸ÃÄÆþÅÞ¤µ¤»¡¢Õú»á¤ÎÂ¦¶áµÄ°÷¤òÅÞÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ÆþÅÞ»þ´ü¤Ê¤É¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Â¦¶á¤ÎµÄ°÷¤Ï9·î16Æü¡¢¶µÃÄ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤«¤éÉÔÀµ¤Ê»ñ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÈÀ¯ÅÞ¤ò¤á¤°¤ëÌþÃå¤Î²òÌÀ¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÂÖ¤ÎÈ¯³Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤Î¿ô¤ò¤ß¤ì¤Ð¿®¼Ô¤Î¿ô¤ÏÅý·×¾åÀµ¾ï¤ÎÈÏ°Ï¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£