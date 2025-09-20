¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¸º¾¯¤ÇÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Á°¸þ¤¤ËÊÑ²½¡¡¡È¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¶¦Í¡É¤¬°é»ù¤ÎËþÂÅÙ¤Ë±Æ¶Á
9·î19Æü¤Î¡È°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡É¤ËÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿ÃËÀ°éµÙÇò½ñ¡£
2025Ç¯¤ÎÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï36.3¡ó¤ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë2030Ç¯¤Ë85¡ó¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢É×¤Î°éµÙ¤¬°é»ù¤ä²È»ö¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½÷À¤Ï2024Ç¯¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ43.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Á°¸þ¤¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¤è¤¤°éµÙ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¸þ¤±¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢°é»ù¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çò½ñ¤Ç¤Ï¡È²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¡£
²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖËþÂ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤È¡ÖÉÔËþÂ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢°éµÙ¼èÆÀ´ü´ÖÃæ¤ÎËþÂÅÙ¤Ï76¡ó¤È29.1¡ó¤Èº¹¤¬½Ð¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°é»ù¤ÎËþÂÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿ÊÉôÄ¹¡¦²£»³°¡Í³Èþ¤µ¤ó¡§
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ï¡¢°éµÙÁ°¤Ë°éµÙÃæ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¦¼èÆÀ´ü´Ö¤Ê¤É¤Î²ñÏÃ¤ò½½Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤ë°éµÙ¤À¤¬¡¢²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤½¤Î¸å¤Î»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤àÅÙ¹ç¤¤¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£