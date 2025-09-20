¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥Ò¥ìÆù¤Î¥Ý¡¼¥¯¥Ô¥«¥¿¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥Ò¥ìÆù¤Î¥Ý¡¼¥¯¥Ô¥«¥¿¡× ¡Ö¥½¡¼¥¹¤äÎÁÍý¤Ë³èÌö¡ª¥Ð¥¸¥ë¥Á¡¼¥ºÏÂ¤¨ ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â byÊÝÅÄ Èþ¹¬¤µ¤ó¡× ¡Ö¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¥¹¡¼¥×¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥Ý¡¼¥¯¥Ô¥«¥¿¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¼êÁá¤¯ºî¤ì¤ëÉûºÚ¤òÅº¤¨¤¿ÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¤ä¤ï¤é¤«¥Ò¥ìÆù¤Î¥Ý¡¼¥¯¥Ô¥«¥¿
ÆÚ¥Ò¥ìÆù¤ËÍñ¤Î°á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤¯¥Ô¥«¥¿¤Ç¤¹¡£Æù¤ò¤¿¤¿¤¯¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§332Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
±ö Å¬ÎÌ Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É ¾¯¡¹
¾®ÇþÊ´ Å¬ÎÌ ÍÏ¤Íñ 1¸ÄÊ¬
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸3
¥ë¥Ã¥³¥é 1/2ÂÞ
¤ªÆù¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò¤Î¤»¤Æ¤¿¤¿¤¯¤È±ÒÀ¸Åª¤Ç¤¹¡£
¥ë¥Ã¥³¥é¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢(1)¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤·¡¢²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ë¥Ã¥³¥é¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥½¡¼¥¹¤äÎÁÍý¤Ë³èÌö¡ª¥Ð¥¸¥ë¥Á¡¼¥ºÏÂ¤¨ ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤â byÊÝÅÄ Èþ¹¬¤µ¤ó
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§180Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
±ö Å¬ÎÌ ¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¡ã¥Ð¥¸¥ë¥Á¡¼¥º¡ä
¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹ (»ÔÈÎÉÊ)Âç¤µ¤¸1.5
Ê´¥Á¡¼¥º Âç¤µ¤¸1
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
ÃÝ¶ú¤¬¥¹¥Ã¤È»É¤µ¤ì¤ÐOK¡£
2. ¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ¤æ¤Ç¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÅò¤ò¼Î¤Æ¡¢Æé¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤æ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éÊ´¤Õ¤¥¤¥â¤Ë¤¹¤ë¡£
3. (2)¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ò¡ã¥Ð¥¸¥ë¥Á¡¼¥º¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¥¹¡¼¥×
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§21Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
±ö ¾¯¡¹
¿å 350ml
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1/2ÊÒÊ¬
±ö Å¬ÎÌ
2. ¼Ñ¤¿¤Ã¤Æ¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é±öÅ¬ÎÌ¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢´ï¤ËÃí¤°¡£
