¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡½¬Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤ÆTIKTOK¥Ç¥£ー¥ë¾µÇ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÊÅ¸
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡½¬Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤ÆTIKTOK¥Ç¥£ー¥ë¾µÇ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÊÅ¸
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¡£
TIKTOK¤Î¥Ç¥£ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÊÅ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
ÁÐÊý¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎË¬Ìä¡¢ÍèÇ¯¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¡¢½¬¼çÀÊ¤ÎË¬ÊÆ·×²è¤âÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ë¤ÈÈ¯É½¡£
Æ±»á¤È¤ÏAPEC¤Ç¤â²ñÃÌ¤¹¤ë·×²è¤È¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¡£
TIKTOK¤Î¥Ç¥£ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÊÅ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
ÁÐÊý¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎË¬Ìä¡¢ÍèÇ¯¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¡¢½¬¼çÀÊ¤ÎË¬ÊÆ·×²è¤âÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ë¤ÈÈ¯É½¡£
Æ±»á¤È¤ÏAPEC¤Ç¤â²ñÃÌ¤¹¤ë·×²è¤È¼¨¤·¤¿¡£