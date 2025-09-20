IOC¡¡¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·Áª¼ê¤Î»²²Ã¡ÖÃæÎ©¤ÊÎ©¾ì¤Î¸Ä¿Í»ñ³Ê¡×ÍÆÇ§¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾ò·ï
IOC¡á¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÎ©Åª¤Ê¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÁª¼ê¡×¤ò¾ò·ï¤Ë»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IOC¤Ï19Æü¡¢Íý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Ê¤¤ÃæÎ©¤ÊÎ©¾ì¤Î¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÁª¼ê¡×¤ò¾ò·ï¤Ë»²²Ã¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢·³¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾ò·ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃÄÂÎ¶¥µ»¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¹ñ´ú·ÇÍÈ¤ä¹ñ²ÎÀÆ¾§¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
IOC¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤È¤ë¡£²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
