ÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡ÖTikTok¡×»ö¶ÈÇäµÑÌäÂê¤ò¶¨µÄ¡¡½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡ÖË¡Î§¤ÈÍø±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿²ò·èºö¤ò´¿·Þ¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¡ÖTikTok¡×ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î19ÆüÌë¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ïº£Ç¯6·î°ÊÍè¤ª¤è¤½3¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¶ÈÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤ÈÍø±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ËÇ°×ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ìÊýÅª¤ÊËÇ°×À©¸ÂÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÐÊý¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¤òÂ»¤Ê¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Î¾¹ñ¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹³ÆüÀïÁè¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê»Ù±ç¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎºÝ¡¢½¬¼çÀÊ¤¬Àï»þÃæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù±ç¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£