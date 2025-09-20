¡Ú2025Ç¯9·î20Æü¤Î±¿Àª¡Û¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤(Áí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿)
º£Æü¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±! ¶åÀ±µ¤³Ø¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë±¿Àª¤Ê¤É¤ò´ÕÄê¤¹¤ëÀê½Ñ¡£³ÆËÜÌ¿À±¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦µÈÊý°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖËÜÌ¿À±¡×¤Ï?
2·î4Æü¡Á12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÇò¿åÀ±
1909Ç¯¡¦1918Ç¯¡¦1927Ç¯¡¦1936Ç¯¡¦1945Ç¯¡¦1954Ç¯¡¦1963Ç¯¡¦1972Ç¯¡¦1981Ç¯¡¦1990Ç¯¡¦1999Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2017Ç¯À¸
Æó¹õÅÚÀ±
1908Ç¯¡¦1917Ç¯¡¦1926Ç¯¡¦1935Ç¯¡¦1944Ç¯¡¦1953Ç¯¡¦1962Ç¯¡¦1971Ç¯¡¦1980Ç¯¡¦1989Ç¯¡¦1998Ç¯¡¦2007Ç¯¡¦2016Ç¯À¸
»°ÊËÌÚÀ±
1907Ç¯¡¦1916Ç¯¡¦1925Ç¯¡¦1934Ç¯¡¦1943Ç¯¡¦1952Ç¯¡¦1961Ç¯¡¦1970Ç¯¡¦1979Ç¯¡¦1988Ç¯¡¦1997Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2015Ç¯À¸
»ÍÎÐÌÚÀ±
1906Ç¯¡¦1915Ç¯¡¦1924Ç¯¡¦1933Ç¯¡¦1942Ç¯¡¦1951Ç¯¡¦1960Ç¯¡¦1969Ç¯¡¦1978Ç¯¡¦1987Ç¯¡¦1996Ç¯¡¦2005Ç¯¡¦2014Ç¯¡¦2023Ç¯À¸
¸Þ²«ÅÚÀ±
1905Ç¯¡¦1914Ç¯¡¦1923Ç¯¡¦1932Ç¯¡¦1941Ç¯¡¦1950Ç¯¡¦1959Ç¯¡¦1968Ç¯¡¦1977Ç¯¡¦1986Ç¯¡¦1995Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2022Ç¯À¸
Ï»Çò¶âÀ±
1904Ç¯¡¦1913Ç¯¡¦1922Ç¯¡¦1931Ç¯¡¦1940Ç¯¡¦1949Ç¯¡¦1958Ç¯¡¦1967Ç¯¡¦1976Ç¯¡¦1985Ç¯¡¦1994Ç¯¡¦2003Ç¯¡¦2012Ç¯¡¦2021Ç¯À¸
¼·ÀÖ¶âÀ±
1903Ç¯¡¦1912Ç¯¡¦1921Ç¯¡¦1930Ç¯¡¦1948Ç¯¡¦1957Ç¯¡¦1966Ç¯¡¦1975Ç¯¡¦1984Ç¯¡¦1993Ç¯¡¦2002Ç¯¡¦2011Ç¯¡¦2020Ç¯À¸
È¬ÇòÅÚÀ±
1902Ç¯¡¦1911Ç¯¡¦1920Ç¯¡¦1929Ç¯¡¦1947Ç¯¡¦1956Ç¯¡¦1965Ç¯¡¦1974Ç¯¡¦1983Ç¯¡¦1992Ç¯¡¦2001Ç¯¡¦2010Ç¯¡¦2019Ç¯À¸
¶å»ç²ÐÀ±
1901Ç¯¡¦1910Ç¯¡¦1919Ç¯¡¦1928Ç¯¡¦1946Ç¯¡¦1955Ç¯¡¦1964Ç¯¡¦1973Ç¯¡¦1982Ç¯¡¦1991Ç¯¡¦2000Ç¯¡¦2009Ç¯¡¦2018Ç¯À¸
¢¨Ä´¤ÙÊý: À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î4·å¤òÂ¤·»»¤·¤Æ10°Ê²¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11¤«¤éÂ¤·»»¤Î·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬À±¤ÎºÇ½é¤Î´Á¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇò¿åÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿×Â®¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤«¤±¤ëºî¶È¤è¤ê¤âÃ»´ü´Ö¤Îºî¶È¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì¤ÏÀµ²ò¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â»ýÂ³¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Ã£À®´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤ó¤Ç¡£
Îø°¦±¿ ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯Ìò³äÊ¬Ã´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø°¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ê¥º¥à´¶¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç³Ú¡£º£Æü¤Ï¿ÍÀ¸´Ñ¤ä»Å»ö´Ñ¤Ê¤É¡¢¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áê¸ßÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ °ÊÁ°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤ªÊÖ¤·¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤Ê¤É¤Ç¡¢²¿¤«¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆü¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜ¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Á°¤«¤éÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤á¡£Çä¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬Àô¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÙ¤«¤ÊÄ´Àá¤ä¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¡£¤Þ¤º¤ÏÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¯¿Í¤¬Â³¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 Æî
Æó¹õÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤ÏÊ£¿ô¤Î¿Í¿ô¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê±¿µ¤¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ê¤éÃ¯¤«¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤ê¤è¤ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¡ý¡£¶¨ÎÏÂÎÀ©¤¬Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÂ¸Ê¬¤Ë´Å¤¨¤ÆÍê¤ß¤´¤È¤â¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ½Ð²ñ¤¤±¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Í¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê¼ñÌ£¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤â¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÂ³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»ñ¶â¡¢ºÇ½é¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¤½¤ÎÁê¼ê¤È¤Î¿©»öÂå¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Á¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£¤Þ¤¿¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
»Å»ö±¿ ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬º£Æü¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼¼Â´¶¤äÃ£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆü¡£¤¿¤À¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®Íê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ËÌ
»°ÊËÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ °ú¤Ã±Û¤·¤äÅ¾¿¦¤Ê¤É¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊª·ï¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î²ñ¼Ò¤¬µá¿Í¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¤Ê¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾ðÊó¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¤º¤Ã¤È°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ÎÍ¯¤¯Áê¼ê¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤»¤º¤ËÏÃ¤»¤ë¤Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤éÄ¹»þ´ÖÏÃ¤¹¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡£¼¡¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Ê¢È¬Ê¬ÌÜ¤ÎÀÚ¤ê¾å¤²¤¬Àµ²ò¡£
¶â±¿ ¼ñÌ£¤¬ËÜ¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Éû¶È¤È¤·¤Æ¤Î²Ô¤®¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü°ìµ¤¤ËÂç¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¤ÆÈ¾Ç¯Àè¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¡£¤³¤Ã¤Á¤òËÜ¶È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉû¶ÈÂÎÀ©¤¬¼ýÆþÁý²Ã¤Î¥³¥Ä¡£
»Å»ö±¿ ¤Ò¤È¤ê¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Æü¤ÏÃ¯¤«¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Û¤¦¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤ÊÆü¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Îºî¶È¤¬¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¥Î¥ë¥Þ¤Þ¤Ç¡¢½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¥Î¥ë¥Þ¤ÎÃù¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü´Ý°ìÆüµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ð¥«¥ó¥¹¤¬¹¬¤»¡£
µÈÊý°Ì1 Åì
µÈÊý°Ì2 À¾
»ÍÎÐÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤Ä¤¤Â¾¿Í¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦È¯¸À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¸¬µõ¤µ¤¬¸÷¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¸ÀÍÕ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¡¢Îéµ·¡¦ÎéÀá¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁê¼ê¤È¼«Á³¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¢¤Ê¤¿¤¬Áê¼ê¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ë¿å¤òÃí¤¹¤³¤È¤Ë¡£¡Ö»ä¤Î¤Û¤¦¤¬Ìò¿¦¤Ï¾å¡×¤Ê¤É¡¢Ä¥¤ê¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¼Î¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯Îð¤â»Å»ö¤âËº¤ì¤Æ¡¢¤¿¤À½ã¿è¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¶â±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀâÆÀÎÏ¤äÈ¯¸ÀÎÏ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸½¼ÂÌÌ¤è¤ê¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¡ý¡£°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£²èÁü¤ÈÊ¸»ú¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤Ë²£¤ä¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¿ÍÊª¤Ë´Ù¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤»¤ºÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤Þ¤¿¤½¤Î²£¤ä¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¸Þ²«ÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ µÞ¤Ë°ÊÁ°¤Î¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤ò¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÆü¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Í§¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¶½¤¸¤ë¤Î¤¬¹¬±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²á¤´¤·Êý¡£
Îø°¦±¿ ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÎÈëÌ©¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¿®Íê¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤Ç¡£¿Í¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¿¶¤ëÉñ¤¤¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÈëÌ©¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶â±¿ ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëº£Æü¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¤Ê¥é¥ó¥Á¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤ÏÊ£¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îºø³Ð¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ Ìñ²ð¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿¼¹ï¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ï¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Ð¾Ã¤·¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÌäÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¡£¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¿®ÍêÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ËÌ
Ï»Çò¶âÀ±
Áí¹ç±¿ »þ´ÖÇÛÊ¬¤òÆÉ¤ß°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£Æü¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î80¡ó¤Û¤É¤·¤«Ã£À®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤³¤Ê¤·¤¿80¡ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ¤ê¤òÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ÆÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í§¿Í¤È»×¤¤ÀÚ¤êÁû¤°¤Î¤¬Ã¦½Ð¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¶â±¿ ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Êº£Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¶âÁ¬¤Î½ÐÈñ¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¤ÎÆ°ÍÉ¤Ï±£¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯²¼¤Î¿Í¤¬²û¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ø¹Ô¤¯¤È¹¬±¿¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¡£
»Å»ö±¿ ¤ß¤ó¤Ê¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤½¤¦¡¢²Ô¤²¤½¤¦¡¢¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤¬ÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÆ±¤¸¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¤¦¤é¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£º£Æü¤Ï¥Î¥ë¥Þ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ØÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¼·ÀÖ¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ¹¥¤¤«·ù¤¤¤«¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦º£Æü¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤éÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ù¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¤«¤é¤³¤½¿Í´ÖÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤¨¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤«¤éÃå¼ê¡£¤¹¤ë¤ÈÌÀÆü°Ê¹ß¡¢·Ú¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¤º¤Ã¤ÈÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¤ä´¶¾ð¤Ë¡¢º£Æü¤ÏÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø¿Í¤Î¤¤¤ë¿Í¡¢ÊÒ»×¤¤Ãæ¤ÇÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¿Í¡¢Éü±ï¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Æü¤Ë¡£¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤Ï¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¾¡Éé±¿¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ïº£¤¢¤ë»ñ¶â¤¬Å¬Àµ¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ú¶â¤ò¤·¤ÆÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢Í»»ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¡£¾®¤µ¤Ê¾¡Éé¤Ç¾¡¤ÁÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÂç¤¤¯Åê»ñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¤º¤Ã¤ÈÀú¤é¤ì¤¿¤êµÞ¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤»Å»ö±¿¡£º£Æü¤Ï¼þ¤ê¤ÈÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¸Ä¼¼¤Ç¤Î»Å»ö¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ê¤É¤Î»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤ÎÆÉ½ñ¤ÏÇ½ÎÏ¤È±¿¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
È¬ÇòÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ½õ¤±¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë°ìÆü¡£¤¿¤À¤½¤³¤Ç´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë·Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£¤½¤Î¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹¬¤»¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£
Îø°¦±¿ º£Æü¤ÏÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°Õ¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÅÐ¾ì¡£º£Æü¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè²¿¤«¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤á¤¿Ãù¶â¤äÃùÃß¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·ÑÂ³¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤Î½ÐÈñ¤Ï¡»¡£
»Å»ö±¿ ½ñÎà¤ÎÉÔÈ÷¤ä¥À¥Ö¥ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃí°ÕÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þÇ½ÎÏ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤Ï¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤é¤«¤¸¤á¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ËÌ
¶å»ç²ÐÀ±
Áí¹ç±¿ ¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ëº£Æü¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«¤»¤ëºÇ¹â¤Î¾õ¶·¡£Ãç¤¿¤¬¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÏÂ²ò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬¹¬±¿¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Îø°¦±¿ ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤³¤ÏÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç·Ú¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤â¡×¤Èµ¤¤Ë¤·¤ÆÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë´Ø·¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¾¯¤·Àè¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ»ñ¶â´ÉÍý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¾Ç¯Àè¤ËÍ§¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤«¤é¤½¤ÎÍ½»»¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤¯¡¢¤ªºÐÊë¤ä´§º§Áòº×¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤â¤¢¤é¤«¤¸¤á¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÞ¤ËÉâ¤¤¤¿¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤æ¤È¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ÌÛ¡¹¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Âç¤¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¸ò¾Ä¤È¤¤¤¦ºî¶È¤è¤ê¤â¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä½ñÎà¤Þ¤È¤á¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬¡£Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ñÎàÀ°Íý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
Àê¤¤Äó¶¡: cocoloni
