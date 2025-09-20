²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Çºî¶È°÷ÃËÀ¡Ê20Âå¡ËÀ¸¤Ëä¤á¤Ë¡¡5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëµß½Ðºî¶È¤Çµß½Ð¡¡Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·¡¡¹º¤òÈ´¤¯ºî¶ÈÃæ ÅÚ¤¬Êø¤ì¼ó¤«¤é²¼¤¬Ëä¤Þ¤ë¡¡Åìµþ¡¦¹ÓÀî¶è
ºî¶È°÷¤¬ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëµß½Ðºî¶È¤Ç½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¹ÓÀî¶èÀ¾Èøµ×¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢20Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬¿¼¤µ5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÃÏÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹º¤òÈ´¤¯ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼þ¤ê¤ÎÅÚ¤¬Êø¤ì¡¢¼ó¤«¤é²¼¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤¬µß½õ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Ë½õ¤±½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£