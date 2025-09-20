¹çÀ®ËãÌô¡ÖMDMA¡×¤Ê¤É¤òÌ©Í¢¤«¡Ä¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤ÎÃËÂáÊá¡¡²¡¼ýÎÌ¤ÏÌó9Ëü¾û¡¢ËöÃ¼²Á³ÊÌó6²¯±ß¤Ç²áµîºÇÂç
¹çÀ®ËãÌô¡ÖMDMA¡×¤Ê¤ÉÌó9Ëü¾û¤òÌ©Í¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤Î¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥ÈÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Ï2025Ç¯6·î¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÆþ¹ñ¤·¡¢¹çÀ®ËãÌô¡ÖMDMA¡×¤Ê¤É¤Î¾ûºÞÌó9Ëü¾û¡¢ËöÃ¼²Á³ÊÌó6²¯±ß¤òÌ©Í¢¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ûºÞ¤äÊ´Ëö¤Ï¡¢¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼Èï¹ð¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦ËÅç¶èÆâ¤ÎÌ±Çñ»ÜÀß¤ÇÁ´¤Æ²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ë¤È°ìÅÙ¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¹çÀ®ËãÌô¤ÎÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËãÌô¼èÄùÉô¤Ï¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼Èï¹ð¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÌ©Í¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£