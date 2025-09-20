²ÐºÒ¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¿¼Ìë¤Î¼«ÂðÁ°²ñ¸«¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤¬¤ªÅôÌÀ¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÎÙ¤Î½éÂå»°Ê¿¤Î¼Ì¿¿¤¬¡×
19Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤äÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð¸µ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3³¬¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¡¢¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊÂð¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¡£3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤¬2¿Í¤ÏÈÂÁ÷¤ò¼Âà¡£¥Ñ¡¼»Ò¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
Æ±Æü¿¼Ìë0»þÁ°¤Ë¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¤Ú¡¼¤¬¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²Ð»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤Ú¡¼¤Ï1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë¤Ë54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Õ¾¢¤Î½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎË¡»ö¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃ«Ãæ¤Î¤ª»û¤Ë°ìÌç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½éÂå»°Ê¿¤Î¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤Î³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤Æ¤ß¤¿¤éÀÖ±©·Ù»¡½ð¤«¤é¤Ç¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤¬²Ð»ö¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¡£¤¹¤°¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´Ä8¤Î½ÂÂÚ¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆÅÓÃæ¤Ç¹ß¤ê¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢µßµÞ¼Ö¤Ë¥Ñ¡¼»Ò¤¬¾è¤Ã¤Æ¥°¥Ã¥¿¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ì¤ÏµÛ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¬¤¤¤ä¤±¤É¤Ï·Ú¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²Ð»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Ú¡¼¤¬¥Ñ¡¼»Ò¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ö20¿ôÇ¯´Ö¡¢ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê©ÃÅ¤Î¤ªÅôÌÀ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Ãå²Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÎÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½éÂå»°Ê¿»Õ¾¢¤Î¼Ì¿¿¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤ÆÂç¤¤¯²Ð¤Î¼ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£±ì¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÎÙ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ú¡¼¤Ï¡ÖÌÀ¤±¤Æ9·î20Æü¤¬»°Ê¿¤ÎÌ¿Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÆüÁá¤¯Ë¡»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¡¢°ø±ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤ÏÂç¤¤¯¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£É×ºÊ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ú¡¼¤Ï21Æü¤«¤é¤ÎÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢°áÁõ¤òÁÜ¤·¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹¬¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤¬¾¯¤·Ç³¤¨¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ç½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥®¥¿¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Ê¤É¤«¤é¡ÖLINE¤¬25ÄÌ¤âÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ú¡¼¤Ï¡Öº£¸å¤Î¸å»ÏËö¤¬ÂçÊÑ¡£20Æü¤Î¸áÁ°9»þ²á¤®¤«¤é¡¢¤Þ¤¿·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£²Ð»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿4É¤¤ÎÇ¤¬»à¤ó¤À¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏË´¤¤¬¤é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¹¤´¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤ÎÊý¡¢»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÎÊý¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ïº£¡¢º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âÂç¤¤Ê¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£