¤¤¤Ä¤«¤é¤À¤Ã¤ÆÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡ª¡¡¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡ß¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¤ÇÌ´¤Î¸«Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿9·î
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½µÂØ¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö½µËö±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ì´Ñ¤è¤¦¡ª¡×¡£Ëè½µËö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á±Ç²è¡¦ÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤Ï¡¢KANTA¤ÈKEI¤ÎË´Îî¡¦ÀÐ°æ¤¬¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¾¾ºäÅíÍû¡ßÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡¡¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º¶¦±é¤·¤¿¤¤Ìò¼Ô¡×
¡ü¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù
¡¡9·î19Æü¡¢Ìó3¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶âÍËÆü¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØTHE LAST PEACE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¡Ë¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤¬¸ø³«½éÆü¤Î±Ç²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥³ー¥Êー¤â¶âÍËÆü¸ø³«ºî¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÌ´¤ò¸«¤Ë¤¯¤¤¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë10Âå¤Ë¡¢Ì´¤Î¸«Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦SKY-HI¤Î»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¡£BE:FIRST¡¢MAZZEL¤ËÂ³¤¯¡¢BMSG¤ÎÂè3¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢STARGLOW¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢BE:FIRST¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ìó5Ç¯Á°¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½øÈ×¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Û¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¡×¤Ë¡¢¡Ö¡È¸«Êý¡É¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤À¤í～¡×¤È¼Ð¤Ë¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÉ¤¦¤¦¤Á¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SKY-HI¤¬´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤ÏÎä¾Ð¤äÈæ³Ó¤ÎÌÜÀþ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤Ê¤É¤¬¡ÖÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤«¤Ä¤Æ¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¡¢Èà¤é¤òÆ³¤¯SKY-HI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤ÁÂç¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ´¤ò¤É¤¦¸«Â³¤±¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÃ±½ã¤Ê·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¡¢À®Ä¹¤È´Ø·¸À¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¼«Á³¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Î¦¾å¶¥µ»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢100¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤ï¤º¤«¤Êµ÷Î¥¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Å·ºÍ¤ÈËÞ¿Í¡¢ºÃÀÞ¤È±É¸÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢Ç»Ì©¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÑëÆá¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Áö¤êÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Ì´¤ò¡ÖÅþÃ£ÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁö¤êÂ³¤±¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¤È¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¡×¤Ï¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Ï³ð¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡¢¤É¤¦¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤«¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï10Âå¤À¤«¤é¡¢¼ã¼Ô¤À¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µûË¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤Ç¤â°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¡Ø²»³Ú¡Ù¤Î´ä°æß··ò¼£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¬¥·¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¾®µÜ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤âÀ¼Í¥¿Ø¤ÎÇ®±é¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤È¤Æ¤âÀ¸¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¥´ー¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿STARGLOW¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤Î»Ï¤Þ¤ê¤â¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Ì´¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡£Ì´¤ÎÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ì´¤ò¤É¤¦ÉÁ¤Â³¤±¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿9·î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ°æÃ£Ìé¡Ë