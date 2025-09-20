¡Ö30MM¡×¡ß¡ÖAC6¡×¥³¥é¥Ü¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A ¥ªー¥×¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A ¥ªー¥×¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤ò9·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,280±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡ÖARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON¡×¤è¤ê¡¢¡ÖV.II ¥¹¥Í¥¤¥ë¡×¤¬Åë¾è¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES MISSIONS¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Æ¬Éô¡¢¥³¥¢¡¢ÏÓÉô¡¢µÓÉô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¹½Â¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥²ー¥àÆâÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥¢¥»¥ó¥Ö¥ë¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Î¾¸ªÉð´ï¤È°ìÉôº¸¼êÉð´ï¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï3mm¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥»¥ó¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢Éð´ï¤Ï¡ÖVP-66EG¡×¡¢¡ÖVE-67LLA¡×¡¢¡ÖVE-60SNA¡×¡¢¡ÖVvc-70VPM¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖVE-67LLA¡×¤Ï³ÊÇ¼¾õÂÖ¤ÈÅ¸³«¾õÂÖ¤Î2¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹7¡×Åù¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¢ー¥Þー¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦VP-66EG¡ß1
¡¦VE-67LLA¡ß1¼°
¡¦VE-60SNA¡ß1
¡¦Vvc-70VPM¡ß1
¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹ÀÜÂ³ÍÑ¥Ñー¥Ä¡ß1
¡¦¥·ー¥ë¡ß1
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. /¡ÊC)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£