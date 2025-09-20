渡辺直美×PlayStation™！PUNYUSが贈る30周年記念スペシャルコレクション

おしゃれに敏感な女性たちから支持を集める「PUNYUS」より、PlayStation™発売30周年を記念したスペシャルコラボコレクションが登場しました。プロデューサーは、世界で活躍する渡辺直美さん♡ 今回はストリート感あふれるデザインのワンピースやニット、スウェットなど全24型をラインナップ。サイズはSから8Lまで幅広く対応し、どんな体型の方も自分らしく楽しめるのが魅力です。

渡辺直美×PlayStation™の世界観

今回のコラボは、PlayStation™の象徴的な“Family Mark”や“Shapes Logo”をデザインに落とし込み、90年代のゲームカルチャーをオマージュ。

雑多でオタクなムードや、ゲームに熱中する青春の瞬間を表現したビジュアルは必見です。

さらに、渡辺直美さんがゲームキャラとして登場するショートムービーも公開され、ユーモアとファッションを融合した新しい体験を提供しています♪

全24型の豊富なアイテムとサイズ展開

アイテムはワンピース、ニット、スウェット、ジャージ、小物まで全24型。ストリートスタイルにもフェミニンにも取り入れやすいデザインが揃います。

さらに、サイズはSから8Lまで対応し、これまで以上に多くの方が楽しめる展開にリニューアル。

ブランドポリシーである「サイズやジェンダーを超えたファッションの楽しさ」を体現したラインナップです。

発売日・店舗・ノベルティ情報

第1弾は2025年9月19日(金)、第2弾は10月10日(金)から発売開始。SHIBUYA109店や原宿竹下通り店など実店舗のほか、PUNYUS ONLINE STOREでも購入可能です。

さらに、購入者には限定ショッパーやステッカーのノベルティをプレゼント♡（なくなり次第終了・1会計につき1点）。詳しくは特設サイトをチェックしてみてください。

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

自分らしく楽しむ♡特別なコラボを手に入れて

遊び心あふれるデザインと、渡辺直美さんならではのエネルギッシュな世界観が融合した「PUNYUS×PlayStation™」コラボ。

全24型のアイテムと豊富なサイズ展開で、誰もが自分らしいスタイルを楽しめます。PlayStation™30周年を記念する特別なコレクションを、この秋ぜひワードローブに迎えてみませんか？