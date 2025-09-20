£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö11:16¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:16¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46182.17¡Ê+39.75¡¡+0.09%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22514.41¡Ê+43.69¡¡+0.19%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡45080¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+350¡¡+0.78%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT15:16
±ÑFT100¡¡ 9231.09¡Ê+2.98¡¡+0.03%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23650.20¡Ê-24.33¡¡-0.10%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7873.88¡Ê+19.27¡¡+0.25%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.576¡Ê+0.012¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.137¡Ê+0.033¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.755¡Ê+0.030¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.391¡Ê-0.001¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.752¡Ê+0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.713¡Ê+0.037¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.208¡Ê+0.023¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.240¡Ê+0.049¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.638¡Ê+0.041¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.04¡Ê-0.53¡¡-0.83%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3699.90¡Ê+21.60¡¡+0.59%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á115563.13¡Ê-2016.42¡¡-1.71%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1709Ëü2943¡Ê-298249¡¡-1.71%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö11:16¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:16¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46182.17¡Ê+39.75¡¡+0.09%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22514.41¡Ê+43.69¡¡+0.19%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡45080¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+350¡¡+0.78%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT15:16
±ÑFT100¡¡ 9231.09¡Ê+2.98¡¡+0.03%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23650.20¡Ê-24.33¡¡-0.10%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7873.88¡Ê+19.27¡¡+0.25%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.576¡Ê+0.012¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.137¡Ê+0.033¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.755¡Ê+0.030¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.391¡Ê-0.001¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.752¡Ê+0.026¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.713¡Ê+0.037¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.208¡Ê+0.023¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.240¡Ê+0.049¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.638¡Ê+0.041¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.04¡Ê-0.53¡¡-0.83%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3699.90¡Ê+21.60¡¡+0.59%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á115563.13¡Ê-2016.42¡¡-1.71%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1709Ëü2943¡Ê-298249¡¡-1.71%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì