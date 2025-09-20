¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¡Ç¯ÆâÂçÉýÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤Ï¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ
15Æü¤Ë¾å±¡¤Ë¾µÇ§¤ò¼õ²È¡¢º£½µ¤ÎFOMC¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡£
Æ±FOMC¤Ç¤Î¥É¥Ã¥È¥×¥í¥Ã¥È¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿Ç¯ÆâÂçÉýÍø²¼¤²¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÅêÉ¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
Æ±»á¤ÎÇ¤´ü¤Ï8·î¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¥¯ー¥°¥éーÍý»ö¤Î»ÄÂ¸Ç¤´ü¤Ç¤¢¤ëÍèÇ¯1·î¤Þ¤Ç¤ÎÃ»¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»á¤ÏCEA°Ñ°÷Ä¹¤òÌµµÙµÙ¿¦¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬1·î°Ê¹ß¤âÍý»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢1·î°Ê¹ß¤ÎÍý»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢CEA°Ñ°÷Ä¹¤òÄ¾¤Á¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÍý»ö½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò´Þ¤áFOMC¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
