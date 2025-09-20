¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬¥³¥¹¥áÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¡¡¾¦ÉÊ¤Î¿Íµ¤»ë³Ð²½¡¦¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊóÈ¯¿®¤ÇÍèÅ¹Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨
9ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥¹¥á¤ò°·¤¦¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥É¥ó¥Ú¥ó¡×¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö¥É¥ó¥³¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£
¡Ö¥É¥ó¥³¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥ÉÅ¸¼¨²ñ¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿§¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
4ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¡¢¹ñÆâ³°83¼Ò¤Î¥³¥¹¥á¥á¡¼¥«¡¼¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¿·¤¿¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥á¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¡ô¥É¥ó¥³¥¹¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ï¡¼¥É2025AW¡×¡£
¿Íµ¤¤¬Â³¤¯´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤Ê¤É¹ñÆâ¤Ç¹ØÆþ¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¹ñ»ºÊÆÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤È¤¤¤¦¤ªÊÆ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¥·¥§¥¢¤ÎÌó6³ä¤ò¥É¥ó¥¤¬Àê¤á¤ë¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥ó¥¤Ç9ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¥³¥¹¥á¤«¤é¡¢5ÉôÌç¤ËÊ¬¤±25¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ë³Ð²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥óŽ¥¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Ž¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëHD¡¦ÃÓ¸ÍÈþ·ë¤µ¤ó¡§
¡ÊQ.º£²ó¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Î·¹¸þ¡ËÊÀ¼Ò¤À¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤äÈþÍÆ±Õ¤Ê¤É¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Ë1²ó¡Ê¥É¥ó¥³¥¹¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¡Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥³¥¹¥á¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¶¨¶È¶¯²½¤È¡Ö¥³¥¹¥á¤òÇã¤¦¤Ê¤é¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Ç§ÃÎ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£
Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¶¯¤ß¤Ë»ý¤Ä¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡£
¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍèÅ¹Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£