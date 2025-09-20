¡ÖÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡×ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÂð¤Ç²Ð»ö¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¡¡Åìµþ¡¦ËÌ¶è
Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÈÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬½»¤à²È¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¤ÈÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬½»¤àÉô²°¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þÉô²°¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
