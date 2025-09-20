¿§¡¢¿©¡¢¹á¤ê¡¢É÷¡¢ÂÎ¸³¤Ê¤É5´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¿À¸ÍÉÛ°ú¥Ï¡¼¥Ö±à¡¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡ÖGARDEN FEST 2025-Autumn- ¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¤Ö¤é¤ê¡¢½©»¶Êâ¡×
¡Ö¿À¸ÍÉÛ°ú¥Ï¡¼¥Ö±à¡¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡¢¡ÖGARDEN FEST 2025-Autumn- ¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¤Ö¤é¤ê¡¢½©»¶Êâ¡×¤ò2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¡Á12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿À¸ÍÉÛ°ú¥Ï¡¼¥Ö±à¡¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡ÖGARDEN FEST 2025-Autumn- ¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¤Ö¤é¤ê¡¢½©»¶Êâ¡×
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¡Á12·î7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ¿À¸ÍÉÛ°ú¥Ï¡¼¥Ö±à¡¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤
(¢©650-0002¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èËÌÌîÄ®1ÃúÌÜ4-3)
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ ¿·´´Àþ¡¦¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö¿·¿À¸Í±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬¤Î»³Ï¼±Ø¤«¤é
¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤ÇÌó10Ê¬
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§ Æþ¾ìÎÁ(¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¾è¼Ö¡ÜÆþ±à)¤ÏÉ¬Í×
½©¿§¤Ë¿§¤Å¤¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢Í¥²í¤Ë¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤ä¹á¤ê¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢1Æü¤òÍ¥²í¤Ë²á¤´¤·Â¸Ê¬¤Ë½©¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½é½©¡¢Ãæ½©¡¢ÈÕ½©¤È½©¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢±àÆâ¤Î³Æ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤¬¿§¤Å¤¡¢ÂÎ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë(5´¶¤Ç)½©¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯°ìÌÌ¤Î¥³¥¹¥â¥¹Èª¤ä¡¢ÀÖ°ì¿§¤Î¥³¥¥¢¡õ¥±¥¤¥È¥¦¤Î²ÖÃÅ¡¢½©¿§¤ËÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡Ö»Íµ¨¤ÎÄí¡×¡¢¤½¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¹ÈÍÕ¤Ë¿§¤Å¤¯»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤ò²á¤´¤¹¥ê¥¾¡¼¥È¶õ´Ö¤ËÊÑËÆ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶õ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿§¡¢¿©¡¢¹á¤ê¡¢É÷¡¢ÂÎ¸³¤Ê¤É5´¶¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GARDEN FEST 2025 -Autumn- ¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¤Ö¤é¤ê¡¢½©»¶Êâ
¥¬¡¼¥Ç¥ó»¶Êâ(»Íµ¨¤ÎÄí-¤¤¤ä¤·¤ÎÄí-)
¡ãÆâÍÆ¡ä
(1) ½©¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó
¤ª»¶Êâ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¨Àá¡£
¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¤ä²Ö¡¹¤ÇºÌ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»þµ¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹
¥¬¡¼¥Ç¥ó»¶Êâ(¤¯¤Ä¤í¤®¤ÎÄí)
¡ü¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤ë½©¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤ä²Ö¡¹
¥³¥¹¥â¥¹Èª
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¬¡¼¥Ç¥ó
¥°¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹Á°¡¡ÃÊ¡¹²ÖÃÅ
»Íµ¨¤ÎÄí
¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó
¹ÈÍÕ
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¡½©
¡¦¥»¥ó¥Ë¥Á¥³¥¦(7·î²¼½Ü¡Á11·îÃæ½Ü)
¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥°¥é¥¹(9·î¾å½Ü¡Á11·î²¼½Ü)
¡¦¥¹¥¹¥(9·î¾å½Ü¡Á11·î²¼½Ü)
¡¦¥±¥¤¥È¥¦(9·îÃæ½Ü¡Á11·î²¼½Ü)
¡¦¥³¥¥¢(9·î²¼½Ü¡Á10·î²¼½Ü)
¡¦¥»¡¼¥¸(9·î²¼½Ü¡Á12·î¾å½Ü)
¡¦¥Õ¥¸¥Ð¥«¥Þ(10·î¾å½Ü¡Á10·î²¼½Ü)
¡¦¥í¡¼¥º(10·î¾å½Ü¡Á11·î¾å½Ü)
¡¦¥³¥¹¥â¥¹(10·î¾å½Ü¡Á12·î¾å½Ü)
¡¦ÉÛ°ú¤Î¹ÈÍÕ(11·î¾å½Ü¡Á12·î¾å½Ü)¡¡¤Ê¤É
¥»¥ó¥Ë¥Á¥³¥¦_7·î²¼½Ü-11·îÃæ½Ü
¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥°¥é¥¹_9·î¾å½Ü-11·î²¼½Ü
¥»¡¼¥¸_9·î¾å½Ü¡Á12·î¾å½Ü
¥Õ¥¸¥Ð¥«¥Þ_10·î¾å½Ü¡Á10·î²¼½Ü
¥³¥¥¢_9·î²¼½Ü-10·î²¼½Ü
¥í¡¼¥º_10·î¾å½Ü¡Á11·î¾å½Ü
¥³¥¹¥â¥¹_10·î¾å½Ü-12·î¾å½Ü
ÉÛ°ú¤Î¹ÈÍÕ_11·î¾å½Ü-12·î¾å½Ü
¿¹¤ÎÃæ¤Î¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¡Ê»Íµ¨¤ÎÄí-¤¤¤ä¤·¤ÎÄí-¡Ë
¡ü¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¢2025
¿§¡¢·Á¡¢Âç¤¤µ¤Î°Û¤Ê¤ëÌó300¸Ä¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤ä¡Ö¼ý³ÏÊª¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¥¬¡¼¥Ç¥ó³Æ½ê¤ËÅÐ¾ì¡ª¤«¤Ü¤Á¤ã¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê1Ëç¤ò»Ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ã´ü´Ö¡ä 9/13(ÅÚ)¡Á10/31(¶â)
¡ã¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ä
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¥°¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹(¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Î²È¤Ê¤É)¡¢»Íµ¨¤ÎÄí ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥§¥Ã¥É¡¢»Íµ¨¤ÎÄí ¥³¥Æ¡¼¥¸
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¢2025
(2)¥°¥ë¥á
350Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¾úÂ¤½ê¤Î¥Ó¡¼¥ë¤äÀÖ¡¦Çò¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥ï¥¤¥ó¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Þ¤Ç°û¤á¤ë¥¥ó¥À¡¼¥ï¥¤¥ó(¤Ö¤É¤¦¥¸¥å¡¼¥¹)¤Þ¤Ç¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¥É¥¤¥Äº×¤ê¡×¤ä¼ê¤Ö¤é¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯2025-Autumn-¡×¡¢¼Â¤ê¤Î½©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¼ý³Ï¤Î½©¥Õ¥§¥¢¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¹â¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡È½©¤ÎÌ£³Ð¡É¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
¡ü¥É¥¤¥Äº×¤ê2025 -Beer & Wine Fest-
ËÜ¾ì¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ä¥ï¥¤¥ó11¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¡¼¥Ö¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä»ÆÍÓ¤Î¥Ö¥í¥·¥§¥Ã¥È¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤âÂç¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¯¥í¥±¥Ã¥¿¤Ê¤É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê½©É÷¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¸Å¾ë¥ô¥¡¥ë¥È¥Ö¥ë¥¯¾ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢Í¥²í¤Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¡£
¡ã´ü´Ö¡ä 9/5(¶â)¡Á12/25(ÌÚ)
¡ã»þ´Ö¡ä 11:00¡Á16:00¡¡¢¨¥Ê¥¤¥¿¡¼±Ä¶È»þ¤Ï20:00¤Þ¤Ç
¡ã¾ì½ê¡ä Å¸Ë¾¥×¥é¥¶
¢¨11/8(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥É¥¤¥Äº×¤ê2025 -Beer & Wine Fest-
¡ü¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯2025 -Autumn-
¤ªÊÛÅö¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢¾Æ¤²Û»Ò¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¡¢¥«¥È¥é¥ê¡¼¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡¢¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ª¤·¤ã¥Ô¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¡£
½©¤ÎºÌ¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ã´ü´Ö¡ä 9/27(ÅÚ)¡Á11/24(·î¡¦½Ë)
¢¨ÍøÍÑÆü¤Î2ÆüÁ°¤Î15»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
TEL 078-271-1160
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯2025-Autumn-
¡ü¼ý³Ï¤Î½©¥Õ¥§¥¢
É¸¹â400m¤Î¸Å¾ë¤ËÐÊ¤à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¶¡¦¥Ï¡¼¥Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹¡Ö¥¶¡¦¥ô¥§¥é¥ó¥À¿À¸Í¡×¤Ç¡È¼Â¤ê¤Î½©¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ã´ü´Ö¡ä 9/5(¶â)¡Á11/30(Æü)
¼ý³Ï¤Î½©¥Õ¥§¥¢
(3)Í·¤Ó¡¦ÂÎ¸³´ë²è
¡ÖÊõÃµ¤·¥²¡¼¥à2025-Autumn-
º£Æü¤«¤é¤¤ß¤â¥Ï¡¼¥Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ªÈëÌ©¤Î¥Ï¡¼¥Ö±à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×
¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡ÖÊõÃµ¤·¥²¡¼¥à¡×¤¬½©¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥Ö±àËüÇî¡×¡£
¥Ï¡¼¥Ö¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¾õ(¥Þ¥Ã¥×)¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤´¤Û¤¦¤Ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¡ä¡¡¡¡ 9/13(ÅÚ)¡Á11/24(·î¡¦½Ë)
¡ãÈÎÇä»þ´Ö¡ä 10:00¡Á16:00
¡ãÈÎÇä¾ì½ê¡ä »³Ï¼¡¦Å¸Ë¾¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ãÎÁ¶â¡ä¡¡¡¡ 300±ß¡¡¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼ÉÕ¤
ÊõÃµ¤·¥²¡¼¥à2025-Autumn-
¡ü¡Ö½©¤Î¼ý³Ïº×2025¡×¥ê¡¼¥¹¥¥Ã¥ÈÈÎÇä -¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÊë¤é¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë-
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê
¿À¸ÍÉÛ°ú¥Ï¡¼¥Ö±à¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²Ö¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ç°é¤Á¡¢¼ý³Ï¡¢´¥Áç¤µ¤»¤¿¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò½êÄê¤ÎÈ¢¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Âð¤Ç¡È¼«Á³¤Î·Ã¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ê¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¡ä 10/18(ÅÚ)¡Á11/3(·î¡¦½Ë)¤ÎÅÚÆü½Ë
¡ã»þ´Ö¡ä 11:00¡Á16:00
¡ãÎÁ¶â¡ä 1,000±ß¢¨¥ê¡¼¥¹Âæ¡¢²Öºà¤ò´Þ¤à
¡ã¾ì½ê¡ä ¥°¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹1F ¥¯¥é¥Õ¥È¥³¡¼¥Ê¡¼
¥ê¡¼¥¹¥¥Ã¥ÈÈÎÇä-¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÊë¤é¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë-
