¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Á¥ç¥³¥°¥é¥ó¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¡×
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡È¤¸¤ã¤¬¥Á¥ç¥³¡ÉÈæ¤Ç2ÇÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò³Ý¤±¤¿¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Á¥ç¥³¥°¥é¥ó¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¡×¤ò2025Ç¯9·î23Æü(²Ð)¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Á¥ç¥³¥°¥é¥ó¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¡×
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§48g
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î23Æü(²Ð)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡¡¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢
¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
¾ÞÌ£´ü¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§8¥«·î
¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Á¥ç¥³¥°¥é¥ó¥Ç¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢Æý¸¶ÎÁ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥ë¥¯´¶Ë¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡¢±öÌ£¤Î¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¤¸¤ã¤¬¥Á¥ç¥³¤è¤ê¤â¡¢¥Á¥ç¥³¤¿¤Ã¤×¤ê¥ß¥ë¥¯´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎìÔÂô¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
