ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ªÂè5²ó BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µ¡¼½©¤Îº×Åµ
¥Ð¥¤¥¯¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÖBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëBDS¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¦¿Íµ¤¥Ð¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè5²ó BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µ¡¼½©¤Îº×Åµ¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¤Ë¡ÖBDSÇð¤ÎÅÎ²ñ¾ì¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè5²ó BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µ¡¼½©¤Îº×Åµ
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§BDSÇð¤ÎÅÎ²ñ¾ì
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¶â»³770
³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡§9:30¡Á15:30¡¡¢¨ºÇ½ª¼õÉÕ14:30
»²²ÃÎÁ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¼õÉÕÊýË¡¡¡¡§ÅöÆü¼õÉÕ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹(Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍè¾ìÅÐÏ¿¤ÇÆÃÅµ¤¢¤ê)
ÆóÎØÃó¼Ö¾ì¡§²ñ¾ìÆâ¤ËÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê
»ÍÎØÃó¼Ö¾ì¡§³°ÉôÎ×»þÃó¼Ö¾ì¡¡¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ÀèÃå
Î×»þ¥Ð¥¹¡¡¡§Çð±Ø¤è¤êÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê
¥Ð¥¤¥¯¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÖBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëBDS¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¦¿Íµ¤¥Ð¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè5²ó BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µ¡¼½©¤Îº×Åµ¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¤Ë¡ÖBDSÇð¤ÎÅÎ²ñ¾ì¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ó¡¼¥Ç¥£¡¼¥¨¥¹¤¬¼çºÅ¤·¡¢BDS¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤âÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈÆÃÈÖ¤ò´°Á´ºÆ¸½¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥¤¥¯¡ß¾Ð¤¤¡×¤Î¹ë²Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¿Íµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖFMX(¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥â¥È¥¯¥í¥¹)¡×¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÂÎ¸³¡×¤ä¡Ö¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥¯ÂÎ¸³¡×¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µ¡¼·ÇºÜ¤ÎÍ¥ÎÉ¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÅ¸¼¨Â¨Çä²ñ¡×¡¢¡ÖÇð¤ÎÅÎ²ñ¾ì¸«³Ø²ñ¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò(»î¾èÂÎ¸³)
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò(¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥¯)
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¡Ö¥°¥í¥à¡×¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô½ÐÉÊÍ½Äê¡£
¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò(½ÐÅ¸¥³¡¼¥Ê¡¼)
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ä»öÁ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬²ÄÇ½¤ÊÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ªÂè5²ó BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µ¡¼½©¤Îº×Åµ appeared first on Dtimes.