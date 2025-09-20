¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¡ª¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ø¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¤ÎÆü¡Ù¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢10·î5Æü¤Î¡Ø¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¤ÎÆü¡ÙPR¤Î¤¿¤á¡¢2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÎÁ¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö·î¤Î¤¦¤µ¤® ÅÄ³Ú¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò´Ú¹ñ²°ÂæÉ÷¤ª¤Ç¤ó¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÇÄó¶¡¡¢¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ø¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¤ÎÆü¡Ù¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¡¦·î¤Î¤¦¤µ¤® ÅÄ³Ú¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó150g¡ß3
¡¦·î¤Î¤¦¤µ¤® À¸ÕªÅÄ³Ú¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó150g¡ß3
¡¦¥«¥Ë¥«¥Þ¹¥¤¤âÀä»¿¤Î¤·¤é¤¿¤¡ß1
¡¦¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡ß1
ÈÎÇä²Á³Ê¡§950±ß(ÀÇ¹þ¤ß)¡¿880±ß(ÀÇÈ´¤)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î20Æü(ÅÚ)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥Ñ¡¼¥¯
¢¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¶úÉÕ¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ö·î¤Î¤¦¤µ¤® ÅÄ³Ú¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë´Ú¹ñ²°ÂæÉ÷¤ª¤Ç¤ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·î¤Î¤¦¤µ¤® ÅÄ³Ú¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö·î¤Î¤¦¤µ¤® ÅÄ³Ú¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Î¶úÉÕ¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯5ËÜ¤ËÈëÅÁÅÄ³Ú¤ß¤½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢·²ÇÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ1993Ç¯4·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÍè¡¢Ì£¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢Ç¯´ÖÌó3,000ËüËÜ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¤ÎÆü¡ÙÆÃÊÌ´ë²è
¡ã¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡ä ¡È¶¿ÅÚ¡ß´ÚÎ®¡É¤ª¤Ç¤óÂÎ¸³
¡¦¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯Ì£Á¹¤ª¤Ç¤ó¡×
¡Ö·î¤Î¤¦¤µ¤® ÅÄ³Ú¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò¡¢ÈëÅÁÅÄ³Ú¤ß¤½¡¦À¸ÕªÅÄ³Ú¤ß¤½¤Î2¼ïÎà¤ÎÌ£Á¹¤ÇÄó¶¡
¡¦¡Ö´Ú¹ñ²°ÂæÉ÷¤ª¤Ç¤ó¡×
¶úÉÕ¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òµû²ð¤À¤·¤Ç¼Ñ¤¿¡Ö´Ú¹ñ²°ÂæÉ÷¤ª¤Ç¤ó¡×
¢¨¶úÉÕ¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¡Ö·î¤Î¤¦¤µ¤® ÅÄ³Ú¤ß¤½¤ª¤Ç¤ó¡×¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò»ÈÍÑ
¼Â»ÜÆü¡§9·î20Æü(ÅÚ)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
