ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç¼¡²ó»È¤¨¤ë10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¿ÊÄè¡ª¿¼ºîÇÀ±à ½©¤ÎÂç´¶¼Õº×
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¿¼ºîÇÀ±à¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤«¤é10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ø¿¼ºîÇÀ±à ½©¤ÎÂç´¶¼Õº×¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¿¼ºîÇÀ±à ½©¤ÎÂç´¶¼Õº×
¡ü ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¡Á2025Ç¯10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
¡ü ²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¿¼ºîÇÀ±àÄ¾Çä½ê¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¥Õ¥«¥µ¥¯¡¦
¥Õ¥¡¡¼¥à¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥ë¡¦¥Õ¥«¥µ¥¯(°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô)
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¿¼ºîÇÀ±à¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤«¤é10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ø¿¼ºîÇÀ±à ½©¤ÎÂç´¶¼Õº×¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£
¿¼ºîÇÀ±à¤Ï6Âå100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°ñ¾ë¡¦ËÈÅÄ¤ÇÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÄ¾ÈÎ¤ä´Ñ¸÷ÇÀ¶È¡¢²Ã¹©¥¹¥¤¡¼¥Ä»ö¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂç´¶¼Õº×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ°è¤ÈÁ´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢´¶¼Õ¤ò´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê´ë²èÆâÍÆ
1. ¼õ¾Þ¡õ¼þÇ¯Âç´¶¼Õ¡ªÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç´Ô¸µ¥¯¡¼¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥«¥Õ¥§¡Ö¥ë¡¦¥Õ¥«¥µ¥¯¡×¤Ç¡¢¹ë²Ú¥á¥í¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤äÇÀ±àÄ¾Á÷¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£
ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç¼¡²ó»È¤¨¤ë10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¿ÊÄè¡£
ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç´Ô¸µ¥¯¡¼¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2. ÅÂÆ²Æþ¤ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿½©¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥ÄÅÐ¾ì
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Ö¥ê¥å¥ì¤ä¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¿¥ë¥È¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥«¥Õ¥§Å¹Æâ¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÅ¸³«¡£
ÅÂÆ²Æþ¤ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿½©¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼
3. ÇÀ²È¤Î¤Ä¤¯¤ë¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó15¼þÇ¯µÇ°¡¦½©Ì£¥·¥ê¡¼¥º
¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Ð¥¦¥à¡×¡Ö·ª¥Ð¥¦¥à¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡£
Å¹Æ¬Í½Ìó¤Ç10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¿ÊÄè¡£
ÇÀ²È¤Î¤Ä¤¯¤ë¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó15¼þÇ¯
4. ½©¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¡õ¼ý³Ïº×
Ä¾Çä½ê¤Ç¡Ö¾Æ¤°ò¥¸¥§¥é¡¼¥È¡×¤äÎäÅà¾Æ¤°ò¤òÄó¶¡¡£
¤µ¤é¤Ë¿·ÊÆ¤ä¥á¥í¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¤Ê¤É½©¤ÎÌ£³Ð¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
½©¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¡õ¼ý³Ïº×
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç¼¡²ó»È¤¨¤ë10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¿ÊÄè¡ª¿¼ºîÇÀ±à ½©¤ÎÂç´¶¼Õº× appeared first on Dtimes.