¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£½¬»á¤Ï¡ÖÊÆÃæÎ¾¹ñ¤ÏÂè2¼¡ÂçÀï¤ò¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£ÂçÀï¤ÇÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤òÃæ¹ñ¿Í¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡ÖÎ¾¹ñ¤ÏÎò»Ë¤òÌÃµ¤·¤¿¾å¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬3Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¬»á¤Ï¡ÖÃæÊÆ´Ø·¸¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡£Î¾¹ñ¤Ï¶¦¤ËÈË±É¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆÃæ¤ÏÊ¿ÏÂ¶¦Â¸¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê2¹ñ´Ö´Ø·¸¤À¡×¤È±þ¤¸¤¿