EU¤¬¿·¤¿¤ÊÂÐ¥íÀ©ºÛ¤òÈ¯É½¡¡¥í¥·¥¢»º±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹Í¢Æþ¤ò2027Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´ÌÌÄä»ß

EU¡Ê²¤½£Ï¢¹ç¡Ë¤Î²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ºÛ°Æ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë19²óÌÜ¤ÎÀ©ºÛ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¡¢EU²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢»º¤Î±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢Æþ¤ò2027Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´ÌÌÄä»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î»ñ¶â¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î¼ý±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ø¸ý¤òÊÄ¤á¤ë»þ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢EU¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤È¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ï¥í¥·¥¢»ºÅ·Á³¥¬¥¹¤Ê¤É¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍ¢ÆþÄä»ß¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ÎÀÐÌý¶È¼Ô¤äÀºÀ½½ê¤âÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¶âÍ»À©ºÛ¤Î²óÈò¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°ú¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£