¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖEufy¡×¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖRoboVac G30 Hybrid¡×¤ä¡ÖRobot Vacuum Omni E25¡×¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡ÖEufy RoboVac G30 Hybrid¡×
¡¡Amazon¤Ï¡¢Anker¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEufy¡×¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï9·î23Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢µÛ°ú¤Ë¤è¤ëÁÝ½ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Å¤¤¾²¤Î¿å¿¡¤¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖRoboVac G30 Hybrid¡×¤ä¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÅëºÜ¡ÖRobot Vacuum Auto-Empty C10¡×¡¢¥íー¥éー¥â¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¾²Àö¾ô¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖRobot Vacuum Omni E25¡×¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Eufy RoboVac G30 Hybrid
¡¡¥¹¥Þー¥È¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó2.0¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ê·ÐÏ©¤ÇÉô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤ë¡£µÛ°ú¤Ë¤è¤ëÁÝ½ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¿å¿¡¤¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÆâÍÆ¡§Eufy RoboVac G30 Hybrid¡¢½¼ÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¢¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¡¢À¶ÁÝ¥Äー¥ë¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¡¢¥â¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡¢ËÉ¿å¥Ñ¥Ã¥É¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ
Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤äiPath¥ìー¥¶ー¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Çö·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ç¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤âÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤È¿½Ì¤¹¤ë¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Ç¶ù¡¹¤Þ¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¡£ÌÓÍí¤ß½üµî¥·¥¹¥Æ¥à¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤Î·Ú¸º¤â²ÄÇ½¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÆâÍÆ¡§Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥«¥Ðー¡¢¥À¥¹¥ÈÍÆ´ï¡¢¥À¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¡¢°ÂÁ´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
Eufy Robot Vacuum Omni E25
¡¡¥íー¥éー¥â¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¡¢¿å¿¡¤¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¾²Àö¾ô¡×¤¬²ÄÇ½¡£Ìó29cm¤ÎÉý¹¤Î¥íー¥éー¥â¥Ã¥×¤Ç¡¢Ìó1.5kg¤Î°µÎÏ¤Ç¡Ö²¡¤·¤Æ¿¡¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿¤·¤Ä¤³¤¤±ø¤ì¤âÅ°ÄìÅª¤ËåºÎï¤Ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¿¡¤¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥Ã¥×Àö¾ô¤¹¤ëHydroJet ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤Ç¾ï¤Ë¥â¥Ã¥×¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÆâÍÆ¡§Eufy Robot Vacuum Omni E25¡¢Á´¼«Æ°¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(¥À¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¡Ë¡¢ÅÅ¸»¥³ー¥É¡¢¥Õ¥í¥¢¥¯¥êー¥Êー¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¡¢°ÂÁ´¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë