¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹ñÏ¢À©ºÛ¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë¤âÉü³è¤Î¸ø»»¡Ä°ÂÊÝÍý¤ÇÄä»ß·ÑÂ³·èµÄ°Æ¤òÊÆ±ÑÊ©¤Ê¤É£¹¤«¹ñ¤ÇÈÝ·è
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¶â»ÒÌ÷»Ö¡Û¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï£±£¹Æü¸áÁ°¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹ÆüÌë¡Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÏ¢À©ºÛ¤ÎÄä»ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·èµÄ°Æ¤òÈÝ·è¤·¤¿¡£
¡¡º£·î²¼½Ü¤Ë¤âÂÐ¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¤¬Éü³è¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÎ·è¤Ç¤Ï¡¢ÃæÏª¤Ê¤É£´¤«¹ñ¤¬»¿À®¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ±ÑÊ©¤Ê¤É£¹¤«¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¡¢£²¤«¹ñ¤¬´þ¸¢¤·¤¿¡£ÂÐ¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Î³Ë¹ç°Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±ÑÊ©ÆÈ¤Ï£¸·î¡¢¥¤¥é¥ó¤¬£±£¹Ç¯°Ê¹ß¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë³Ë¹ç°Õ¤òÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹ñÏ¢À©ºÛ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡±ÑÊ©ÆÈ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¿·¤¿¤Ê³Ë³«È¯À©¸Â¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¾ùÊâ¤ä¶¨µÄÆþ¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤º¡¢°ÂÊÝÍý¤Ç¤ÎÄ´À°¤âÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·èµÄ°Æ¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¡¢°ÂÊÝÍý¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À©ºÛÉü³è¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë´ü¸Â¤È¤Ê¤ë£²£·Æü¤«¤é·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬ºÆÈ¯Æ°¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³Ë¹ç°Õ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÈÊÆ±ÑÊ©ÆÈÏªÃæ¤Î£¶¤«¹ñ¤¬·ë¤ó¤ÀÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯À©¸Â¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¹ñÏ¢À©ºÛ¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬°ìÊýÅª¤Ë³Ë¹ç°Õ¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¹ç°Õ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤ÎÀ½Â¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£