¡¡¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð6¡½1¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê19Æü¡¢¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÊ¿ÂôÂç²ÏÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£3²ó2»à°ìÎÝ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯Ç½ÅÐ¿óÅÔ¤¬Åê¤¸¤¿143¥¥íÄ¾µå¤òÃæÁ°ÂÇ¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï1»à»°ÎÝ¤«¤éÃæµ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ç9·î2Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿10»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ÂÂÇ¤òµÏ¿Ãæ¤À¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ò¡¢Ê¿Âô¼«¿È¤Ï¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¡Ù¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£º£µ¨¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇµå¤Î³ÑÅÙ¤â¤¦¾¯¤·¤òÄã¤¯¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï1·³¤Ç¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢2·³¤Ç¤â96»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨2³ä1Ê¬6ÎÒ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤¨¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø»Íµå¤ò¼è¤í¤¦¡Ù¤È¤«¡ØÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò²æËý¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Íµå¤Ï¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤µ¤¨¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ì¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ëµå¤Ï¸«Æ¨¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤âÊÑ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿1¤Ä1¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ë¼Â¤·¤Æ¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¾®´ØÎµÌé¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤â¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤¤¤ëº¢¤«¤é¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ê¬ÍÍø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÎÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Áªµå´ã¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢Ê¿Âô¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Âô¤Ïºò¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ¾Éð¤Ë²ÃÆþ¡£5·î23Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë1·³Àï¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨0³ä5Ê¬9ÎÒ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë7·î22Æü¤Ëº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2·³Àï¤Ç¤Ïº£µ¨71»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬9ÎÒ¡¢9ËÜÎÝÂÇ19ÂÇÅÀ¡£·üÌ¿¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë