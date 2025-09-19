Ä¹Åè°ìÌÐ¤ÈàÁÔÀä¥Ð¥È¥ëá¤ÇÏÃÂê¡¢¸Ô²¼80¥ª¡¼¥Ð¡¼àÄ¶¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¥ì¥¹¥é¡¼á¤¬°µ´¬¥Ó¥¥Ë¡Öµ®½÷¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¸Ô²¼80¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈþµÓ¤¢¤é¤ï¡¡
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾åÊ¡¤æ¤¤¬X¤ò¹¹¿·¡£³¤ÊÕ¤Ç¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö173cm32ºÐ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð good bye summer¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¸Ô²¼83¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢ÎÐ¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤Æ³¤ÊÕ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¥Ð¡¼¤Ù¥¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤Éà²Æ¤òËþµÊá¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥♡¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡Á¤Ã¡ª¡×¡Öµ®½÷¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¡ª¤¹¤´¤¯¤¤¤¤‼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÊ¡¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ËÎ±³Ø¡£ÅìÍÎÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2013Ç¯¤Ë¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ê¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Î¤Î¤Á¡¢17Ç¯8·î26Æü¤ËÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö½ÐÀî°ìÌÐ¥Û¥é¥ó¡ù¥Õ¥·¥®¤Î²ñ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤È¡Ö¼ê²¡¤·ÁêËÐÂÐ·è¡×¤ÇÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Á´ÎÏ¤Î¾¡Éé¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£