¡Ö¼éÈ÷¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼ÌÜ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×ºò¥ª¥ÕÀïÎÏ³°¢ª°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ì
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½0ºå¿À¡Ê19Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¡¢Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡5²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥º¤ÈÂå¤ï¤ê¡¢Í··â¤È¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¡£1»à¤«¤éÂÇµå¤ò·Ú²÷¤Ë¤µ¤Ð¤¡Ö¼éÈ÷¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼ÌÜ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï6²ó¤Ë»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢8²ó¤Ë¤ÏÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡Ö1ËÜ½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç2021Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤È¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£»ÙÇÛ²¼¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯2·î¤ËÄË¤á¤¿±¦Â¼ó¤òÆ±8·î¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¤Ã¤¿ºò¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤·¤ÆÄÌ»»5Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë1Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡£ºÆ¤Ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÌá¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î²¼½Ü¤«¤é»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨2³ä4Ê¬1ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤ò»Ä¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ø¼°Àï¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢3·³¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àî¸¶ÅÄ¡£¤½¤ì¤Ç¤â6²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÂÇµå¤ò¤Ï¤¸¤¤¤ÆÃæÁ°ÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤ò¡Ö¼éÈ÷¤Ë²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌÀÆü°Ê¹ß¤Ï¤â¤Ã¤È¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤¿¼éÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë