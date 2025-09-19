¡Ö¤½¤ó¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×39ºÐ¿Íµ¤¥¢¥Ê&·Ý¿ÍºÊ¤ÈàÄÁ¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤É¤Ã¤Á?¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬³¤³°¤Ç¤ÎàÄÁ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤Å¥¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¿åÃå¤Ç¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¤Å¥¥Ñ¥Ã¥¯¤òÅÉ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±§²ì¤Ê¤Ä¤ß(39)¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÀÄ¤¯¤Æ!!¹ñÀÒ¤â¿Í¼ï¤â°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬°ì½ï¤Ë²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢´¥ÇÕ¤·¤¿¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¡¢²¹¤«¤¯Ê¿ÏÂ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¤Î¹â¶¶ÌÐÍº(49)¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È(33)¤ÈÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÊ£¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆþÍá¥·¡¼¥ó¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö±§²ì¤Á¤ã¡Á¤ó¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤ï¡Á¡×¡ÖÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÂ¸¤¸¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á?¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±§²ì¥¢¥Ê¤Ï2009Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ØÆþ¼Ò¡£¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£19Ç¯¤ËÂà¿¦¤·¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ØÅ¾¿È¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë!?¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎMC¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£